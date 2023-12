"Per Sinner è arrivato il momento di raggiungere la vetta", così l'ex campionessa del Roland Garros nel 2010, Francesca Schiavone, ha parlato del tennista altoatesino in merito alle sue possibilità di aggiudicarsi il suo primo Slam in carriera e, soprattutto, di ambire a diventare il numero uno delle classifiche mondiali.

L'ex campionessa Francesca Schiavone: 'Sinner può portarci a casa una Coppa dello Slam e diventare il N. 1'

La "leonessa", così veniva soprannominata Francesca Schiavone, se ne intende di Slam visto che è riuscita a portare a casa il titolo del Roland Garros nel 2010 oltre ad aver sfiorato il bis l'anno seguente, sempre a Parigi, quando venne sconfitta in finale dalla cinese Li Na.

Francesca Schiavone ritiene che Jannik Sinner abbia appena iniziato il suo percorso di crescita, riuscendo comunque ad arrivare nei primi quattro al mondo nella stagione appena passata. "Oggi è arrivato il momento di raggiungere la vetta - ha dichiarato Francesca Schiavone in un'intervista rilasciata a Tuttosport - non solo per poter diventare il N. 1, ma per portarci a casa una coppa dello Slam".

La 'leonessa' fu N. 4 al mondo come Panatta e Sinner

Francesca Schiavone, come Adriano Panatta, ha raggiunto la posizione numero 4 delle classifiche mondiali, così come Jannik Sinner. L'ex tennista milanese, però, ritiene che il tennista di San Candido possa andarsi a conquistare la posizione numero 3, anche la due e magari la numero uno.

Francesca Schiavone, durante l'intervista, ha svelato di essersi allenata con lui una settimana e di essere rimasta impressionata dalla sua voglia di arrivare. La "leonessa" ha confessato che vincere un titolo dello Slam è stata la gioia più grande della sua carriera e ora augura al finalista delle Nitto ATP Finals di Torino di poter provare la stessa soddisfazione.

Sinner si sta preparando per il primo Slam della stagione, gli Australian Open

Magari cominciando dall'Australian Open, in programma dal 14 al 28 gennaio sui campi del Melbourne Park. Jannik Sinner quest'anno ha scelto di non disputare tornei ufficiali prima dell'importante appuntamento australiano, che aprirà la stagione 2024 degli Slam.

La superficie piace al tennista azzurro che sta preparando con grande cura il torneo che si giocherà in Australia. Venerdì prossimo, 22 dicembre, Sinner scenderà in campo per un'esibizione contro Carlos Alcaraz, amico e numero 2 del mondo. Ci sarà dunque la possibilità di verificare le condizioni fisiche di Sinner, anche se mancano ancora tre settimane prima della partenza ufficiale degli Australian Open. Quest'anno essere testa di serie N. 4 del tabellone rappresenterà un vantaggio in più per l'azzurro.