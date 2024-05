Brutte notizie per Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, dopo la sconfitta a Madrid contro Rublev a causa dei continui dolori al braccio ha deciso di fermarsi dando forfait agli Internazionali d'Italia a Roma [VIDEO]. Una mancanza che si farà sentire e che fa preoccupare. A mezzo social, l'atleta ha fatto sapere di avere un edema muscolare a causa di un recente infortunio e che l'unica soluzione per riprendersi completamente ed eliminare il dolore è il riposo. Una notizia che arriva tutt'altro che come un fulmine a ciel sereno. L'ipotesi dello stop forzato era nell'aria e la sconfitta contro il russo Andrey Rublev aveva dimostrato l'effettiva impossibilità a giocare a pieno regime.

Le condizioni di Alcaraz

Alcaraz ha alle spalle già una serie di no-show. Montecarlo e Barcellona non lo avevano visto scendere in campo proprio a causa del problema all'avambraccio destro. Non tutti, però, pensano al peggio: c'è chi ipotizza che, non avendo molto da difendere a Roma, gli occhi dello spagnolo siano già puntati sul Roland-Garros a cui vorrebbe arrivare in piena forma. Qualora così fosse, si tratterebbe sicuramente di una scelta saggia. La speranza, dunque, è che tutto si risolva nelle prossime settimane e che l'avambraccio del numero tre del mondo torni a fare miracoli già sulla terra battuta di Parigi.

Paura per Jannik Sinner

Anche per Jannik Sinner, il torneo di Madrid è stato tutt'altro che in discesa.

Un fastidio all'anca - tramutatosi poi in dolore - lo ha costretto al ritiro. Rientrato a Monte-Carlo, si è immediatamente sottoposto a una risonanza magnetica il cui risultato non è stato diffuso. La parola chiave del team di Sinner pare essere prudenza. Del resto, con gli Internazionali di Roma alle porte, l'ipotesi di uno stop prolungato anche per l'altoatesino fa tremare i polsi.

Stando alle voci di corridoio, sembra però che la sua partecipazione non sia in discussione. Di sicuro, come per Alcaraz, il riposo in queste ore è d'obbligo. In programma anche più di qualche seduta di fisioterapia per placare l'infiammazione e lenire il dolore.

Internazionali di Roma: quando giocherà Sinner

Lunedì 6 maggio alle ore 11, nel suggestivo scenario della Fontana di Trevi a Roma, si terrà il sorteggio per il tabellone del torneo italiano che prenderà il via mercoledì.

Avendo un bye al primo turno, l'esordio del tennista italiano non dovrebbe essere in programma prima di venerdì. Di sicuro, una buona notizia, considerando lo stato di salute dell'atleta e la necessità di rimettersi in forma. Non si esclude però che, già da lunedì, Sinner arrivi a Roma per allenarsi. Come per lo spagnolo, non resta che attendere.

Non solo Alcaraz e Sinner: a Madrid altri infortuni

Il torneo di Madrid sarà ricordato non solo per i problemi fisici di Alcaraz e Sinner, ma anche per l'infortunio di Jiri Lehecka che, dopo solo sei game giocati contro Auger-Aliassime, è stato costretto al ritiro a causa di un problema alla schiena che lo ha visto cadere a terra in lacrime.

Una sequenza di infortuni che lascia pensare che l'enorme sforzo a cui sono quotidianamente sottoposti i tennisti non vada di pari passo con le esigenze del loro corpo. Forse, aver trasformato il Tennis in uno sport "di forza" non è stata la scelta più giusta.