Il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Madrid, in programma lunedì 22 aprile alle ore 11, promuoverà Jannik Sinner come testa di serie numero uno [VIDEO] del torneo: tutto questo è dovuto al forfait di Novak Djokovic. I tifosi del Tennis altoatesino stanno già sognando il possibile sorpasso di Sinner sul campione serbo: premesso che la cosa non potrà avvenire certamente in occasione del torneo spagnolo, c'è qualche possibilità (remota, almeno sulla carta) che Sinner possa conquistare la posizione numero 1 dell'ATP Ranking ai prossimi Internazionali d'Italia che si svolgeranno al Foro Italico di Roma .

Sorpasso Sinner-Djokovic dopo Roma? Difficile ma non impossibile

Il forfait di Djokovic a Madrid potrebbe offrire un'opportunità a Sinner per avvicinarsi ulteriormente al campione serbo prima del Masters 1000 di Roma. Djokovic si presenterà agli Internazionali d'Italia con 9810 punti mentre Sinner, prima del torneo spagnolo, si trova a quota 8660 ma sicuramente perderà 90 punti prima del torneo romano. Ipotizzando che Sinner possa vincere sia a Madrid che a Roma, porterebbe a casa 2000 punti. Se Djokovic dovesse arrivare in finale a Roma, non riuscirebbe ugualmente ad evitare il sorpasso: l'azzurro lo scavalcherebbe di 110 punti.

Le diverse casistiche

Nel caso in cui, invece, Sinner dovesse vincere un torneo tra Madrid e Roma e dovesse arrivare in finale nell'altro, conquisterebbe 1650 punti.

Per il sorpasso, dovrebbe sperare che il campione serbo non vada oltre le semifinali nel torneo capitolino. L'ipotesi sorpasso diventa ancora più remota nel caso in cui Sinner dovesse vincere a Madrid oppure a Roma e arrivare in semifinale nell'altro torneo: in questa eventualità, l'altoatesino dovrebbe sperare che Novak Djokovic non vada oltre gli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia.

Insomma, il sorpasso di Sinner ai danni di Djokovic è tutt'altro che semplice, almeno dopo i prossimi due tornei. D'altro canto, in una recente intervista, il vincitore, in carriera, di ben 24 tornei Slam ha ammesso che Jannik Sinner ha tutte le potenzialità per diventare il numero uno al mondo entro poche settimane, avendo dimostrato, in questo 2024, di essere il più forte di tutti.

Dunque, se non sarà a Roma, l'occasione storica potrebbe arrivare al secondo Slam stagionale, l'attesissimo torneo del Roland Garros.

Sinner a Madrid per preparare Roma e Parigi

Nessuna fretta, comunque, per il giocatore azzurro che si presenterà a Madrid con l'obiettivo di preparare al meglio l'appuntamento romano ma, soprattutto, Parigi . Sinner, recentemente, ha dichiarato che si presenterà nella 'Caja Magica' senza una particolare pressione: il forfait di Djokovic (e forse quello di Alcaraz), però, potrebbe cambiare decisamente i piani dell'attuale numero due dell'ATP Ranking.