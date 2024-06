Jannik Sinner, dopo aver sconfitto l'ostico olandese Tallon Griekspoor all'esordio al torneo di Halle, scenderà in campo quest'oggi, giovedì 20 giugno, contro l'ungherese Fabian Maroszan, un altro avversario da prendere con le molle per diversi motivi, soprattutto perché il magiaro, se in giornata, è capace di battere chiunque. Un ottavo di finale, dunque, da giocare con la massima attenzione per il numero uno del mondo.

Sinner-Maroszan, ottavi di finale ad Halle: un solo precedente a favore dell'ungherese

Fabian Maroszan, attualmente, è il numero 45 del mondo ma lo scorso mese di maggio è riuscito ad arrivare alla 36esima.

Nel turno precedente, il giocatore magiaro è riuscito a prevalere in tre set sul russo Roman Safiullin.

L'esordio stagionale di Sinner sull'erba lo ha visto prevalere su Grieskspoor, sempre in tre set, al termine di una partita che è stata molto più equilibrata di quanto non dica il punteggio 6-7, 6-3, 6-2, anche perché l'olandese ha avuto le sue possibilità per far girare l'incontro sui binari a lui favorevoli, soprattutto nel secondo set (l'azzurro ha salvato tre palle break consecutive sul 2-2). Il match tra Sinner e Griekspoor giocato ad Halle verrà però ricordato per il clamoroso dritto incrociato giocato in tuffo dall'altoatesino, con tanto di capriola, dopo un 'nastro' di Grieskpoor che aveva costretto l'azzurro ad una rincorsa quasi impossibile.

Ma il match contro Tallon Griekspoor è andato in archivio ed è tempo di pensare a Maroszan. C'è un solo precedente tra i due giocatori, per altro molto lontano e molto poco indicativo. Sinner e Maroszan si trovarono di fronte all'Egypt F2 Futures, sul cemento outdoor, nel gennaio del 2018: l'ungherese vinse in tre set per 4-6, 6-2, 6-1.

Una sola partita che, peraltro, è poco indicativa visto che giocata a livello giovanile. Sinner, però, affronterà un giocatore imprevedibile, capace di battere Carlos Alcaraz a Roma e di mettere in difficoltà diversi altri big del tennis. Poi c'è l'incognita dell'erba, una superficie che non regala nulla e al minimo errore punisce.

In caso di successo, Sinner andrebbe a giocarsi i quarti di finale di Halle contro il vincente del match che vedrà di fronte Stefanos Tsitsipas, che ha sconfitto la wild card tedesca Squire, e l'idolo di casa Struff che, invece, ha avuto ragione di Luciano Darderi, al tie break del terzo set (12-10). Il match Sinner-Maroszan sarà il secondo in programma dalle ore 12 e si giocherà sulla OWL Arena, il campo principale del torneo di Halle. Gli appassionati potranno seguire il match grazie alla diretta televisiva prevista su Sky Sport Uno oppure su Sky Sport Tennis.