Nel mondo del Ciclismo professionistico non sono così frequenti i trasferimenti dei corridori a stagione in corso. In quest'ultima sessione di mercato, ufficialmente aperta il 1° agosto per annunciare i nuovi contratti per il 2025, Alberto Bettiol ha deciso di fare il salto immediato dalla EF Education alla Astana. La squadra kazaka ha recentemente trovato dei nuovi finanziatori orientali e sta iniziando a pianificare una campagna di rafforzamento per rimanere nel ciclismo del World Tour. Bettiol è il primo colpo di questo nuovo ciclo del team di Vinokourov, che ha accolto il corridore toscano lanciandolo come leader per le corse di un giorno già in questo finale di stagione.

"Può competere per le prime posizioni nelle classiche di qualsiasi livello", ha commentato il manager della Astana.

Bettiol: 'Convinto che sia la scelta giusta'

Vinokourov si aspetta molto da Bettiol già in questo scorcio finale di 2024, un paio di mesi di corse in cui andare a caccia di risultati importanti. "Per noi, Alberto Bettiol è un rinforzo per le classiche. Sta vivendo un'eccellente stagione e spero che anche la seconda metà dell'anno con la nostra squadra sia di alto livello", ha commentato l'ex campione kazako, che però non ha ancora parlato di obiettivi specifici.

"Insieme ad altri corridori, Bettiol formerà un gruppo forte in grado di competere per le prime posizioni nelle classiche di qualsiasi livello.

Stiamo discutendo il calendario esatto di corse, ma penso che vedremo presto la maglia tricolore nella Astana" ha dichiarato Vinokourov.

Nelle sue prime parole da corridore della Astana, Alberto Bettiol ha voluto ringraziare la EF per la lunga avventura comune e si è detto conquistato dal progetto che gli ha proposto la sua nuova squadra.

"Sono rimasto colpito dall'interesse che la squadra ha mostrato nei miei confronti e dall'atteggiamento di Vinokourov. Questo mi ha convinto che stavo facendo la scelta giusta, anche a metà stagione. Penso che integrarmi sarà facile, conosco già molti corridori e membri dello staff. Ora sono in ritiro a Livigno, preso discuteremo del programma di corse", ha dichiarato Bettiol.

La Astana a caccia di punti per restare nel World Tour

L'ingaggio di Alberto Bettiol da parte della Astana è particolarmente importante nella lotta per la permanenza nel World Tour. Le licenze della massima serie del ciclismo mondiale vengono assegnate su base triennale. Alla fine della prossima stagione si stilerà una classifica che terrà conto dei risultati raccolti nel triennio 2023 - 2025. Le ultime due squadre di questa classifica saranno retrocesse nella categoria Professional.

La Astana è attualmente in coda a questo ranking ed ha necessità assoluta di fare punti per cercare di rimanere nel World Tour. Per questo il team kazako ha affrettato i tempi per ingaggiare subito Bettiol. I punti segnati dal corridore toscano da ora a fine stagione entreranno già nel computo totale della squadra e potranno dare una spinta alle ambizioni di salvezza.