La storia delle Olimpiadi contiene numerose chicche per quanto riguarda gli sport 'strani', oggetto di gare in tempi decisamente remoti. Discipline curiose e, anche per questo motivo, dimenticate: oggi, invece, l'attenzione è rivolta soprattutto all'atletica leggera, gli sport di squadra come calcio, basket, pallavolo o pallacanestro e agli sport acquatici come il nuoto e i tuffi. Eppure, vi sono delle discipline davvero strane, disputate molto tempo fa, che fanno addirittura sorridere.

Le discipline più strane disputate nella storia delle Olimpiadi: dal tiro al piccione al duello con la pistola

Probabilmente non avremo mai sentito parlare del 'tuffo per la distanza'. Eppure ai Giochi Olimpici di Saint Louis, disputati nel lontano 1904, alcuni atleti si cimentarono in questa disciplina curiosa che consisteva nel tuffarsi in piscina per poi lasciarsi andare alla deriva sott'acqua, fino a quando non si riemergeva. I concorrenti dovevano rimanere sott'acqua, al massimo, per un minuto. I partecipanti, in tutto, furono cinque (tutti americani). Il vincitore della prova fu tae William Dickey che trionfò con la distanza di poco più di 19 metri.

Un'altra disciplina curiosa che, oggi, troverebbe moltissimi oppositori è quella del tiro al piccione.

Nelle Olimpiadi di Parigi 1900, il belga Leon de Lunden riuscì a conquistare il triste primato di 21 piccioni uccisi in volo. Purtroppo, il verdetto finale della gara fu quello di oltre trecento piccioni morti. Fortunatamente, dal tiro al piccione si è passati, nel corso della storia, al tiro al piattello, disciplina in cui, tra l'altro, l'Italia si è sempre distinta portando a casa un buon bottino di medaglie.

Se il tiro al piccione rappresenta una disciplina al quanto strana, quella che si svolse ai Giochi Olimpici di Stoccolma del 1912 fu una gara ancor più da brividi: in quell'edizione dei Giochi, infatti, andò in scena il duello con la pistola. Naturalmente, non si trattava di un vero e proprio duello. I partecipanti dovevano sparare a dei manichini, vestiti per l'occasione con eleganti abiti da sera, come si conveniva nel passato per i duelli veri con la pistola.

Per quanto riguarda le discipline acquatiche, c'è da segnalare una curiosa gara che si tenne nella seconda edizione dell'era moderna olimpica, quella che si svolse a Parigi nel lontanissimo 1900. L'australiano Fred Lane si aggiudicò una competizione particolare: si trattava dei 3200 metri a ostacoli di nuoto. I concorrenti dovevano nuotare passando sotto una fila di barche. Anche quella gara si disputò nelle acque della Senna che, all'epoca, erano decisamente più pulite di oggi. In questa edizione dei Giochi Olimpici di Parigi non sono mancate, infatti, le polemiche per la gara di triathlon con il Belgio che ha deciso di ritirare la propria squadra a seguito di un malore accusato da Claire Michel, una triatleta che ha partecipato alla competizione olimpica lo scorso 31 luglio.