L'Italia del tennis sogna una parte finale di stagione sulla stessa linea dello scorso anno. Dopo il trionfo di Jannik Sinner agli US Open, la nazionale azzurra dovrà difendere la Coppa Davis conquistata lo scorso anno. Il finale della stagione 2023 rappresentò il trampolino di lancio di Jannik Sinner per la vittoria del suo primo Slam in carriera, l'Australian Open.

Che finale di stagione sarà per Sinner? Bis Italia in Coppa Davis? Il sogno continua

I tifosi italiani guarderanno con particolare attenzione allo scorcio finale di stagione, con gli ultimi tornei ATP che condurranno alle Finals di Torino che vedranno assoluto protagonista Jannik Sinner e, subito dopo, l'epilogo della Coppa Davis con una squadra italiana che parte, naturalmente, tra le favorite per la vittoria, insieme agli Stati Uniti.

Sinner tornerà in campo a Pechino, in occasione del torneo ATP 500 che lo vide trionfare lo scorso anno in finale contro Daniil Medvedev. Pechino risultò una tappa davvero importante per il suo finale di stagione 2023. Subito dopo, il numero uno del mondo sarà protagonista a Shanghai nel Masters 1000 che si disputerà dal 2 al 13 ottobre: Sinner cercherà di fare meglio dello scorso anno quando venne sconfitto negli ottavi di finale dal canadese Ben Shelton. Il Masters 1000 di Shanghai, diversamente da Pechino, rappresenterà una ghiotta possibilità per rafforzare il proprio primato in classifica.

Sinner poi, tornerà in Europa per giocare un torneo a lui molto caro, l'ATP 500 di Vienna: lo scorso anno lo vide trionfare, ancora contro Medvedev, in tre set.

Dal 28 novembre al 3 novembre, l'azzurro dovrebbe presentarsi al Masters 1000 di Parigi Bercy: lo scorso anno, Sinner decise di ritirarsi prima del match degli ottavi di finale contro l'australiano De Minaur.

Naturalmente, l'evento più atteso sono le ATP Finals: lo scorso anno Sinner si presentò nelle vesti di outsider riuscendo a raggiungere la finale, persa contro Nole Djokovic.

Dal 10 al 17 novembre, Sinner potrà ancora una volta contare sul calore dei tifosi italiani per tentare di conquistare, per la prima volta in carriera e da numero uno, le ATP Finals.

Dopo l'importantissimo appuntamento di Torino, si tornerà a Malaga per difendere la Coppa Davis conquistata lo scorso anno. Anche quest'anno, come nel 2023, Sinner ha dato forfait per il torneo di qualificazione che si è svolto a Bologna.

Sinner riabbraccerà Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli per provare a fare il bis ed entrare nella storia: impresa difficile ma non impossibile, vista la forza della nazionale azzurra.