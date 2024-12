Anche il Campione del Mondo di ciclismo Tadej Pogacar sarà tra i tanti volti noti protagonisti della campagna #MakeASafetyStatement, lanciata da Jean Todt e tesa a sensibilizzare sul delicato tema della sicurezza stradale. Il fenomeno sloveno ha lanciato il suo messaggio per alzare il livello di consapevolezza sui rischi che corre chi si sposta quotidianamente sulle strade usando la bicicletta, per lavoro o per svago. "Vivo la realtà del pericolo di pedalare in mezzo al traffico. Dobbiamo difendere la possibilità delle persone di andare in bicicletta" ha dichiarato Pogacar.

Pogacar: 'Vivo i pericoli di pedalare nel traffico'

Nel messaggio che ha aperto la campagna, Tadej Pogacar ha ricordato quanto sia pericoloso allenarsi o semplicemente pedalare. "Come ciclista professionista, la strada aperta è il mio posto di lavoro e vivo la realtà del pericolo di pedalare nel traffico quasi ogni giorno" ha dichiarato il Campione del Mondo. "Non sono il solo, poiché milioni di persone in tutto il mondo vanno in bicicletta al lavoro, a scuola o semplicemente per svago. La possibilità delle persone di andare in bicicletta in sicurezza è qualcosa che dobbiamo difendere. Sono felice di supportare questa campagna e credo che insieme possiamo contribuire a rendere le strade più sicure per tutti, ciclisti e automobilisti" ha dichiarato Tadej Pogacar.

La campagna #MakeASafetyStatement

La campagna #MakeASafetyStatement mira a sensibilizzare gli utenti sul tema della sicurezza stradale. E' stata lanciata nel 2023 dall'ex Presidente della FIA e Team Principal della Ferrari Jean Todt. In qualità di inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale, Todt ha promosso questa iniziativa per sensibilizzare sui fattori di rischio attraverso diversi messaggi di personaggi celebri.

Alla campagna hanno già partecipato campioni dello sport, cantanti e attori come Novak Djokovic, Faith Kipyegon, Charles Leclerc, Didier Drogba, Marc Marquez, Kylie Minogue, Patrick Dempsey e Naomi Campbell.

La campagna di cui è protagonista Tadej Pogacar sarà presentata all'UCI Mobility and Bike City Forum di Abu Dhabi, la conferenza che l'Uci organizza ogni anno per promuovere la mobilità sostenibile.

Il congresso si terrà ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, il 18 e 19 dicembre.

Annunciando la collaborazione con Tadej Pogacar, Jean Todt ha dichiarato che "i ciclisti sono tra i più vulnerabili sulla strada".

L'ex Presidente della FIA ritiene che la sensibilizzazione al rispetto e all'attenzione sia un aspetto chiave per migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, e soprattutto di quelli più deboli. "Mentre promuoviamo la mobilità sostenibile e aumentiamo i nostri sforzi per passare dal trasporto motorizzato al trasporto multimodale, compreso l'uso dei trasporti pubblici, camminare e andare in bicicletta, dobbiamo garantire che la sicurezza sia al centro di questo viaggio.

Gli incidenti stradali che coinvolgono i ciclisti sono prevedibili e prevenibili e dobbiamo quindi aumentare i nostri sforzi per proteggerli. Parte della soluzione è l'istruzione, l'applicazione della legge e la sensibilizzazione. Ecco perché credo che avere il campione del mondo UCI Tadej Pogacar a far parte della campagna UN-JCDecaux #MakeASafetyStatement cambierà le carte in tavola" ha dichiarato Jean Todt.

Il 2025 di Pogacar

Tadej Pogacar dovrebbe iniziare la sua stagione 2025 con lo UAE Tour, in programma dal 17 al 23 febbraio. Tra le classiche di primavera, il Campione del Mondo correrà sicuramente la Milano - Sanremo, uno degli obiettivi a cui tiene di più, il Giro delle Fiandre e la Liegi Bastogne Liegi.

Per quanto riguarda i grandi giri, l'opzione più probabile è la doppietta Tour de France - Vuelta Espana, per completare la tripla corona. Nel finale di stagione, Tadej Pogacar punterà ai Mondiali in Ruanda e al Lombardia, per una quinta vittoria consecutiva del tutto inedita.