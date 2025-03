"Mi piacerebbe giocare a Tennis con Sinner. Ovviamente mi piacerebbe anche sciare con lui, ma in quello è davvero un fenomeno": ad essersi espressa in questi termini nelle ultime ore è stata la campionessa di sci Federica Brignone, ospite ieri sera di Che tempo che fa in onda sul Nove.

Nel corso della chiacchierata con Fabio Fazio, Brignone ha parlato anche del suo sport di appartenenza e del modo in cui ci si approccia.

Federica Brignone: 'Conosco i miei limiti e cerco di spingere sempre'

"Sinner è un campione del Topolino, che è come essere campione del mondo Under 14.

Non so se Jannik sa che vorrei giocare a tennis con lui, non gliel'ho mai chiesto. Ma non credo che si divertirebbe, io sono davvero scarsa a tennis, non riesco nemmeno a vedere la pallina" ha proseguito la campionessa di sci in un divertente siparietto incentrato sulla possibilità di interagire a tennis col numero uno al mondo.

In una seconda fase, l'attenzione si è ovviamente spostata sulla pratica agonistica dell'intervistata, lo sci. Federica Brignone si trova ad un passo dalla conquista della sua seconda Coppa del Mondo generale, un risultato storico per il quale manca solo la conferma matematica. Il vantaggio su Lara Gut-Behrami, a quattro gare dalla fine della stagione, appare ormai troppo ampio da colmare: "Sono sempre stata una ragazza che sta sempre lì, propongo sempre il massimo, conosco i miei limiti e cerco di spingere sempre un po' più in là.

Non ho paura, amo fare sport molto pericolosi, ma devo sempre sapere cosa sto facendo. Cerco di spingermi sempre oltre il limite, in questo momento mi fido in condizioni difficili dove altri potrebbero non farlo e per questo sono sempre in controllo e veloce".

Di recente Deborah Compagnoni ha l'ha pubblicamente elogiata - "Per me Federica è la migliore di tutte, sono anni che scia benissimo e vince e quest’anno ha dimostrato ancora una volta di essere la più forte" -, e Fabio Fazio le ha chiesto un commento al riguardo: "È un onore detto da Deborah - ha risposto Brignone - quando ero piccola guardavo tutte le sue gare”.

Nel suo palmares 3 medaglie olimpiche

Classe 1990, sono numerosi i successi conquistati da Federica Brignone.

In carriera la sciatrice originaria di Milano ha vinto 3 medaglie olimpiche, un argento a Pechino nel 2022 e 2 bronzi a Pyeongchang nel 2018 e di nuovo a Pechino 2022 nella combinata, e 5 medaglie mondiali: 2 ori, nella combinata a Courchevel/Méribel del 2023 e nello slalom gigante a Saalbach-Hinterglemm del 2025, e 3 argenti, nello slalom gigante a Garmisch-Partenkirchen del 2011, nello slalom gigante a Courchevel/Méribel del 2023 e nel supergigante a Saalbach-Hinterglemm del 2025.

Cinque infine le vittorie in Coppa del Mondo, una nel 2019, tre nel 2020 e una nel 2022.