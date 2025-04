L’Italia si appresta a giocare la partita decisiva del Torneo di Qualificazione agli Europei Under 16 maschili di pallavolo, che è in corso di svolgimento a Heraklio (Grecia), presso la location del National Athletic Center Lido. Gli azzurrini dopo aver superato prima la Croazia e poi Israele, vincendo entrambi i match con il risultato di 3-1, affronteranno oggi i padroni di casa della Grecia. Per la nazionale del direttore tecnico Vincenzo Fanizza servirà un successo contro i greci per vincere la Pool E e ottenere così il pass di qualificazione.

Infatti Italia e Grecia si trovano entrambe a sei punti in classifica e la vincitrice del girone si qualificherà per la prossima rassegna continentale di categoria, in programma a Yerevan (Armenia) dal 23 luglio al 3 agosto.

Italia-Grecia in diretta streaming su YouTube

Oggi (domenica 27 aprile) alle ore 18.30 è in programma Italia-Grecia, terzo match della Pool E delle qualificazioni agli Europei di categoria. Per la nazionale italiana Under 16 servirà un successo contro i padroni di casa per vincere il girone e ottenere così il pass di qualificazione per il torneo continentale. La partita tra Italia e Grecia sarà trasmessa in diretta streaming, in modo gratuito, sul canale YouTube della CEV, che potete trovare di seguito.

I risultati delle partite con Croazia e Israele

Nella prima partita di questo torneo di qualificazione, la nazionale guidata dal direttore tecnico Vincenzo Fanizza ha vinto contro la Croazia per 3-1 (25-20, 25-18, 21-25, 25-22). Un match in cui i nostri portacolori hanno dominato i primi due parziali e poi sono stati bravi a non farsi intimorire dalla reazione degli avversari, vincendo il quarto set con tre punti di scarto. In casa Italia si sono messi in evidenza in particolare Primerano (14 punti) e Mangini (13 punti).

Gli azzurrini si sono poi ripetuti nel match disputato ieri con Israele, centrando un altro successo con il punteggio di 3-1 (21-25, 25-17, 25-16, 25-19). Israele è partito forte e ha messo in difficoltà i nostri portacolori, vincendo il primo set.

Poi però gli azzurrini hanno ripreso il controllo dell’incontro e si sono imposti nettamente nei successivi tre set. Il best scorer del match è stato Mangini che ha messo a referto ben 17 punti, confermando l’ottima prestazione della partita precedente. Gli azzurrini sono stati nel complesso brillanti a livello offensivo, visto che altri tre giocatori sono andati in doppia cifra, con i 14 punti fatti da Storini, i 13 di Bergognoni e gli 11 di Filippi. Servirà un'altra prestazione di alto livello da tutta la squadra nella gara odierna contro la Grecia per centrare l’obiettivo della qualificazione.