Prosegue il cammino di preparazione della nazionale italiana maschile di pallavolo in vista della Nations League 2025. Da oggi (martedì 3 giugno) a venerdì 13 giugno si svolgerà il terzo collegiale della stagione. Gli azzurri saranno in raduno come di consueto a Cavalese (Trento) dove si alleneranno sotto la guida del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi e del resto dello staff tecnico. In questo raduno rivediamo diversi protagonisti della nazionale, che non avevano partecipato ai due precedenti collegiali, in quanto avevano ottenuto un periodo di riposo per recuperare dagli impegni con i rispettivi club.

Tra questi troviamo Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Roberto Russo e Fabio Balaso. Ci sarà poi un altro gruppo di lavoro formato dai giocatori che hanno preso parte alle ultime amichevoli, che sarà comunicato in seguito, così come la lista lista ufficiale dei convocati per la Nations League.

I convocati da De Giorgi per il collegiale

Per il terzo collegiale della stagione in Val di Fiemme, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato diciassette giocatori. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia (Itas Trentino Volley), Federico Crosato, Mattia Orioli (Sonepar Padova), Francesco Comparoni (Yuasa Battery Grottazzolina), Tim Held (Gioiella Prisma Taranto), Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova), Paolo Porro, Edoardo Caneschi, Davide Gardini (Allianz Milano), Alessandro Bovolenta, Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Giulio Pinali (Cuneo Volley), Leandro Mosca, Marco Gaggini (Mint Vero Volley Monza), Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia).

In questa lista ritroviamo molti degli azzurri presenti alle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno, come Michieletto, Lavia, Balaso, Russo, Sbertoli e Galassi.

Il risultato dell’ultima partita amichevole dell’Italia

La nazionale italiana maschile di pallavolo è reduce dal BPER Test Match Memorial Pasinato contro l’Iran, che si è giocato sabato 31 maggio presso la Kioene Arena di Padova. Un evento che in cui si è ricordato Michele Pasinato, indimenticato campione degli anni 90’, che con la Nazionale ha conquistato un Mondiale, due Europei e sei World League. Gli azzurri hanno vinto la partita con il netto punteggio di 3-0 (25-22, 25-23, 25-19). Un match in cui i nostri portacolori hanno realizzato una prestazione convincente, con il titolo di MVP del match assegnato a Luca Porro. Gli azzurri sono così riusciti subito a riscattare la sconfitta subita il giorno precedente a Cavalese, in cui l’Iran aveva prevalso al tie-break con il punteggio di 3-2.