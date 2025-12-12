Quando lo sport e l’intrattenimento si mescolano, accade qualcosa di incredibile. Quello tra Jake Paul e Anthony Joshua sarà un match particolare. L'evento, in programma il 20 dicembre (ore 2:00 italiane) sta già suscitando curiosità, critiche e, soprattutto, grande attesa tra gli appassionati di Boxe. Jake Paul, ex YouTuber diventato pugile, ha costruito una carriera sorprendente dentro il ring, con un record positivo e diverse vittorie per KO alle spalle. Ma ora si trova di fronte a una delle sfide più grandi della sua carriera: Anthony Joshua, ex campione mondiale dei pesi massimi, medaglia d’oro olimpica e una presenza consolidata da anni nel pugilato di alto livello.

La differenza tra i due protagonisti è evidente: da un lato una star dei social diventato pugile, dall’altro un campione con decenni di esperienza in categorie pesanti. E proprio questa dicotomia — tradizione vs. spettacolo — è al centro del dibattito tra gli addetti ai lavori e i fan, con molti critici preoccupati per la sicurezza dell’incontro e altri entusiasti di vedere cosa succede quando mondi diversi si scontrano.

Paul vs Joshua: i dettagli del match

La sfida tra Jake Paul e Anthony Joshua è fissata per venerdì 19 dicembre al Kaseya Center di Miami (Florida, Stati Uniti) ed è programmata su otto riprese da 3 minuti l'una. I due sfidanti indosseranno guanti da 10 once. Non è chiaro se l'ex campione indiscusso dei pesi massimi IBF, WBA e WBO Anthony Joshua, 36 anni, abbia intenzione di affrontare il match come un vero e proprio match professionistico come quelli fino ad ora affrontati nella sua ultradecennale e gloriosa carriera professionista.

L'inglese vanta nel suo record incontri prestigiosi e vittorie eclatanti come quelle ottenute contro pugili di caratura mondiale come Vladimir Klitscko, Alexander Povertkin e un palmares che lo ha visto toccare i punti più alti della boxe mondiale. Nell'ultimo incontro disputato ha subito una pesante sconfitta contro il connazionale Daniel Dubois, ma è chiaro che contro una star dei social prestato al ring come Jake Paul c'è il rischio di assistere ad un match squilibrato e privo di ogni interesse sportivo.

Jake Paul: uno sfidante credibile?

Jake Paul, 28enne nativo di Cleveland, deve la sua fama principalmente alla sua attività su Youtube ma si dedica anima e corpo alla boxe dal 2018. Dopo i primi match amatoriali, Paul ha deciso di darsi al professionismo portando avanti una serie di match-esibizione contro ex atleti di MMA e pugili ormai in declino.

Nel suo record puglistico figurano 12 vittorie e una sola sconfitta (ai punti). Tra gli avversari battuti Nate Diaz, l'ex campione UFC Tyron Woodley e anche Mike Tyson, presentatosi sul ring a quasi 60 anni. Inutile dire che ai fan ed addetti ai lavori la scelta di avversari non specializzati nella boxe o vecchie glorie abbia fatto storcere il naso, ma è innegabile che i suoi match attirano pubblico e la sua società MVP (Most Valuable Promotions) faccia affari con le serate che lo vedono protagonista. Contro Joshua non sarà un confronto facile, considerando le qualità e la potenza che l'inglese ha dimostrato nel corso della sua carriera.

Non solo main event: la card dell'evento

Combattimenti della serata (undercard aggiornato)

Main Event

Jake Paul vs Anthony Joshua – 8 rounds, pesi massimi

Alycia Baumgardner vs Leila Beaudoin – 12 rounds, pesi super piuma (Titoli WBO/IBF/WBA)

Caroline Dubois vs Camila Panatta – 10 rounds, pesi leggeri (Titolo mondiale WBC)

Anderson Silva vs Tyron Woodley – 6 rounds, pesi cruiser

Cherneka Johnson vs Amanda Galle – 10 rounds, pesi gallo (Titolo unificato)

Yokasta Valle vs Yadira Bustillos – 10 rounds, pesi paglia

Jahmal Harvey vs Kevin Cervantes – 6 rounds, pesi superpiuma

Avious Griffin vs Justin Cardona – 8 rounds, pesi welter

Keno Marley vs Diarra Davis Jr. – 4 rounds, pesi welter.

Il match tra Jake Paul e Anthony Joshua sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix a partire dalle 02:00 (ora italiana), di sabato 20 dicembre, senza nessun costo aggiuntivo per gli abbonati.