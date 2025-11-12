Turno infrasettimanale per la Serie A1 di pallavolo femminile, che giunge alla nona giornata di Regular Season. Le sfide diventano sempre più determinanti, considerando che manca un solo mese al termine del girone d’andata, la cui classifica decreterà le otto squadre che staccheranno il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Tra i team che vogliono consolidare il proprio piazzamento nella zona play-off troviamo l’Honda Cuneo Granda Volley, attualmente settima, che gioca in trasferta a Busto Arsizio sul campo della Eurotek Laica Uyba. Il match è in programma questa sera (mercoledì 12 novembre) alle ore 20:30 e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Stato di forma di Busto Arsizio e Cuneo

Sia l’Honda Cuneo Granda Volley che la Eurotek Laica Uyba punteranno alla prima vittoria in questo mese di novembre. Infatti le padrone di casa di Busto Arsizio arrivano da tre sconfitte consecutive con Scandicci, Macerata e Monviso. Dall’altra parte invece Cuneo ha perso le ultime due sfide contro Milano e San Giovanni. Bisogna però considerare che la situazione in classifica è ben diversa, infatti l’Honda Cuneo Granda Volley è settima con undici punti e inoltre il coach François Salvagni è stato nominato allenatore del mese di ottobre dalla Lega Volley. Un premio riconosciuto per l’ottimo cammino iniziale della squadra piemontese, che con una rosa praticamente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione, è riuscita a ottenere anche lo storico successo per 3-0 contro Scandicci alla terza giornata.

Per quanto riguarda invece Busto Arsizio, la classifica non sorride, con sei punti e un dodicesimo posto che la pongono ad una sola lunghezza in più dalla zona retrocessione.

Le altre partite della nona giornata

Questo turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Regular Season di Serie A1 si apre oggi alle ore 20.00 con due sfide di alta classifica. Scontro diretto importante tra la Savino Del Bene Scandicci, seconda, e la Reale Mutua Fenera Chieri, quarta, mentre la terza provvisoria, la Numia Vero Volley Milano ospita il Bisonte Firenze, attualmente sesta. Alle 20.30 in programma altre quattro gare oltre a Busto Arsizio-Cuneo. La capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano gioca in trasferta sul campo della Cbf Balducci Hr Macerata mentre l’Igor Gorgonzola Novara ospita la Megabox Ond.

Savio Vallefoglia. Infine due sfide tra squadre della parte bassa della classifica, ovvero l’Omag-MT San Giovanni in Marignano contro Wash4Green Monviso Volley e Bergamo contro Bartoccini Mc Restauri Perugia.