Nelle ultime ore, sui social media è diventato virale un video che mostra il campione olandese di ciclismo Mathieu van der Poel mentre evita per un pelo una brutta caduta durante una sessione di allenamento in Spagna. Questo momento spettacolare ha catturato l'attenzione di molti fan del ciclismo, evidenziando l'abilità e la prontezza di riflessi di Van der Poel. L'episodio è stato ora raccontato nella sua interezza da Anatole Leboucher, un giovane corridore francese. Leboucher si trovava anche lui in Spagna per un periodo di allenamenti, ha incontrato VDP e gli ha chiesto di impegnarsi al massimo in una volata con lui.

Leboucher: 'Abbiamo riso insieme e gli ho fatto vedere il video'

In questo periodo di preparazione invernale, molti protagonisti del ciclismo professionistico si trovano in Spagna, per approfittare di un clima ideale e allenarsi intensamente. Sulle strade della costa mediterranea della Spagna si incrociano spesso squadre e gruppetti di corridori. Anatole Leboucher, giovane corridore francese che militerà nella squadra Continental VC Rouen 76 nella prossima stagione, ha avuto il piacere di incontrare una delle stelle del ciclismo mondiale, Mathieu Van der Poel.

"Io e un amico abbiamo incontrato Mathieu", ha raccontato Leboucher a Sporza. "Lo abbiamo superato e gli ho chiesto se voleva fare uno sprint contro di me.

Sai, cerco di fare sprint contro tutti i professionisti forti. Lui ha riso e ha detto che andava bene" ha continuato Leboucher.

"Gli ho detto che doveva assolutamente dare il 100%. "Come sempre!" ha sorriso Mathieu. Poi ho chiesto a Julian Alaphilippe di fare il conto alla rovescia e al mio amico di filmare. Il resto della storia l'avete visto voi stessi" ha dichiarato Leboucher.

Il video mostra che all'inizio dello sprint Van der Poel si scompone e perde l'equilibrio, ma riesce ad evitare la caduta grazie ad un virtuosismo. "Ne abbiamo riso insieme e gli ho anche mostrato il video prima di pubblicarlo. Non ha avuto alcun problema" ha testimoniato Leboucher.

VDP vicino al debutto stagionale

Per Mathieu Van der Poel questi sono gli ultimi giorni di allenamento in Spagna.

Domenica 14 dicembre, il campione olandese farà il suo debutto nella stagione di ciclocross, fissato nella tappa di Coppa del Mondo di Namur. VDP correrà poi un intenso periodo di gare nel periodo natalizio. Sarà al via il 20 dicembre ad Anversa, il 21 a Koksijde, il 22 ad Hofstade Plage, il 26 a Gavere e il 29 a Loenhout.

A gennaio correrà l'1 a Baal, il 2 a Mol e il 4 a Zonhoven. Quindi tornerà in Spagna per un secondo periodo di preparazione e correrà le ultime tre tappe di Coppa del Mondo, a Benidorm il 18, a Maasmechelen il 25 e a Hoogerheide il 25. Infine, Van der Poel andrà alla conquista dell'ottava maglia iridata ai Mondiali di Hulst del 1° febbraio.