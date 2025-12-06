Con l'inizio dell'inverno, le temperature più rigide e il pericolo di precipitazioni, molti ciclisti di tutti i livelli preferiscono limitare le pedalate all'aperto e allenarsi più comodamente e senza pericoli sui rulli. L'abbinamento tra attività outdoor e indoor è diventato ancora più importante dopo la pandemia, quando i dati raccolti alla ripresa delle corse di ciclismo hanno testimoniato l'efficacia di questo nuovo approccio. Parlando al portale belga Sporza, il preparatore Jeroen Dingemans ha spiegato che l'allenamento sui rulli non può sempre sostituire le pedalate all'aperto, che restano il training di base per la resistenza.

'Sui rulli il modo di pedalare è diverso'

Dopo aver corso per tre anni nel ciclismo professionistico, Jeroen Dingemans ha iniziato una nuova carriera come preparatore. Attualmente è il performance manager del team Lotto. Dingemans ha spiegato che l'allenamento sui rulli porta dei benefici, ma che questa attività non è consigliabile per le sedute di resistenza, che sono una parte essenziale del lavoro di base invernale. "Un allenamento di resistenza di 2-3 ore sui rulli non è assolutamente consigliato", ha dichiarato il preparatore belga.

Dingemans ha spiegato che i rulli e la bici all'aperto sono due attività distinte per vari fattori. "Innanzitutto, pedalare sui rulli è un modo completamente diverso di pedalare.

Dal punto di vista puramente muscolare e di coordinazione, questo tipo di allenamento funziona in modo diverso. Con l'allenamento di resistenza sui rulli, il carico fisico è molto monotono. I rulli sostanzialmente agevolano la pedalata, il che riduce l'attività fisica. Anche la posizione in cui si pedala è fondamentale. Mantenere una posizione scorretta per un periodo di tempo prolungato può causare uno sforzo eccessivo", ha spiegato Dingemans, aggiungendo di fare attenzione alla temperatura corporea e alla sudorazione nell'attività indoor.

'Le gare di Zwift sono ideali per gli allenamenti a intervalli'

"Quando ci si allena sui rulli, la temperatura corporea interna aumenta inevitabilmente e, con il tempo, il corpo si surriscalda", ha spiegato il preparatore del Team Lotto.

“Anche se si prova a raffreddare la stanza usando i ventilatori, spesso non è sufficiente. Con una perdita di sudore estrema, quando si evapora più del 2% dei liquidi corporei, l'effetto aerobico dell'allenamento diminuisce", ha dichiarato Dingemans.

Il preparatore belga ha consigliato di usare i rulli per allenamenti diversi. "Si può fare un allenamento a intervalli sui rulli, dove si variano intensità e durata. Le gare virtuali Zwift sono ideali per questo", ha dichiarato Dingemans, che ha dato un consiglio per quelle situazioni in cui non è possibile allenarsi all’aperto. In questi casi, Dingemans chiede ai suoi corridori di spezzare l'attività in due parti, una al mattino e una alla sera, con due sessioni di un'ora e mezza ciascuna.