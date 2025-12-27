Il Manchester United ha superato il Newcastle United per 1-0 nella diciottesima giornata di Premier League, in un match disputato il 26 dicembre 2025 a Old Trafford. A decidere la sfida è stato un gol di Patrick Dorgu, che ha segnato la sua prima rete con la maglia dei Red Devils, portando la squadra ad affiancare temporaneamente il Liverpool al quinto posto in classifica.

Il gol decisivo di Dorgu

La rete è arrivata al 24° minuto, quando Dorgu ha sfruttato una respinta su un lungo lancio laterale, realizzando un potente tiro al volo che ha superato il portiere Aaron Ramsdale, insaccandosi nell’angolo basso a sinistra.

Si tratta del primo gol del giovane danese con la maglia dello United.

Il tecnico Ruben Amorim ha optato per una difesa a quattro, con Ayden Heaven e Lisandro Martínez al centro, supportati da Diogo Dalot e Luke Shaw. Dorgu ha giocato come esterno destro avanzato, dimostrando le sue qualità sia in fase offensiva che difensiva.

Resistenza difensiva nel secondo tempo

Nella ripresa, il Newcastle ha preso il controllo del gioco, dominando il possesso palla e creando diverse occasioni pericolose. Lewis Hall ha colpito la traversa con un tiro potente, mentre Benjamin Sesko ha centrato il palo per lo United. Nonostante la pressione avversaria, la difesa dei Red Devils ha resistito, garantendo la seconda partita con la porta inviolata in questa stagione.

Questo risultato ha permesso al Manchester United di salire al quinto posto in classifica, mentre il Newcastle si trova attualmente in undicesima posizione.