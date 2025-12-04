Lando Norris, pilota della McLaren, ha espresso la propria disponibilità a rispettare eventuali ordini di scuderia qualora il suo compagno di squadra dovesse trovarsi in lotta per il titolo mondiale. Le dichiarazioni sono arrivate in occasione di un incontro con la stampa, dove Norris ha affrontato il tema degli ordini di squadra in Formula 1, un argomento spesso dibattuto tra appassionati e addetti ai lavori.

"Se dovessi trovarmi nella situazione in cui il mio compagno di squadra sta lottando per il titolo e io non sono in corsa, sarei felice di aiutarlo.

Non avrei problemi a rispettare gli ordini di scuderia in quel caso", ha affermato Norris, sottolineando come la priorità sia il bene della squadra. Il pilota britannico ha inoltre aggiunto che, pur essendo sempre desideroso di ottenere il massimo risultato personale, comprende l'importanza del lavoro di squadra e della strategia collettiva in un campionato così competitivo.

Tutto dipenderà dalle qualificazioni, perché al momento Lando Norris comanda il mondiale a +14 punti su Oscar Piastri e Max Verstappen. La combinazione che lo vede perdere il mondiale è finire il GP in quarta posizione e uno dei due contendenti primo. Se dovesse conquistare una delle prime tre posizioni in qualificazione, rimarrebbe il più accreditato a vincere il mondiale.

Il ruolo degli ordini di scuderia in Formula 1

Gli ordini di scuderia rappresentano da sempre un tema delicato nel mondo della Formula 1. Le squadre, soprattutto nelle fasi decisive della stagione, possono chiedere ai propri piloti di favorire il compagno meglio posizionato in classifica per massimizzare le possibilità di vittoria nel campionato. Norris ha evidenziato come questa pratica, seppur controversa, sia parte integrante della strategia di una squadra che punta al titolo.

"Capisco che per alcuni tifosi non sia facile accettare certe decisioni, ma il nostro obiettivo è portare la McLaren il più in alto possibile. Se questo significa aiutare il mio compagno, lo farò senza esitazioni", ha aggiunto Norris, ribadendo la propria lealtà verso il team.

La posizione della McLaren e il contesto attuale

La McLaren, storicamente una delle scuderie più prestigiose del circus, ha spesso adottato una politica di equità tra i propri piloti, ma non ha escluso la possibilità di ricorrere agli ordini di squadra in situazioni particolari. Attualmente, la squadra britannica è impegnata a consolidare la propria posizione tra i top team, puntando a risultati di rilievo sia nel campionato piloti che in quello costruttori.

Secondo quanto emerso nelle ultime stagioni, la collaborazione tra i piloti e la chiarezza nelle strategie sono elementi fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati. La disponibilità di Norris a sostenere il compagno in caso di necessità rappresenta un segnale positivo per l'armonia interna al team e per le ambizioni della McLaren nel prossimo futuro.