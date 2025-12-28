Alberto Bertolini, vice‑allenatore del Verona, ha commentato la sconfitta per 3‑0 contro il Milan, sottolineando che la squadra ha disputato “la partita che avevamo preparato”, con un primo tempo di compattezza in cui il Milan ha avuto poche occasioni. Tuttavia, ha aggiunto, “per fare punti a San Siro serve la perfezione”.

La partita

Secondo Bertolini, il Verona ha mostrato una buona fase di non possesso, ma ha faticato a essere incisivo in attacco, creando poco. “In dieci minuti sono arrivati rigore e gol 3‑0 su cui siamo stati ingenui”, ha osservato, evidenziando come quei momenti abbiano indirizzato la partita.

“Dobbiamo guardare avanti”, ha concluso, invitando a voltare pagina dopo il ko.

Il rigore contestato

In un commento più esteso, Bertolini ha definito il rigore concesso al Milan “un rigorino”, osservando che “di queste mezze trattenute ce ne sono parecchie”. Pur rispettando la decisione dell’arbitro, ha sottolineato che l’episodio ha inciso sull’andamento della partita e ha contribuito a destabilizzare mentalmente la squadra nei dieci minuti successivi.

La cronaca del match

Il Milan ha sbloccato il risultato poco prima dell’intervallo con un gol di Pulisic su corner. Nella ripresa, Christopher Nkunku ha realizzato una doppietta, firmando i suoi primi gol in Serie A e portando il Milan in vetta alla classifica con 35 punti.

La squadra rossonera ha mantenuto il controllo del match, limitando le azioni offensive del Verona e dominando il secondo tempo.

La prestazione del Milan è stata elogiata anche dal tecnico Massimiliano Allegri, che ha sottolineato la necessità di una migliore gestione del possesso palla, pur apprezzando la crescita di Nkunku. L’attaccante ha sbloccato la partita dal dischetto e ha poi finalizzato un’azione nata da un tiro di Modric, dimostrando di essere in crescita.