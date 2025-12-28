La Juventus affronta un gennaio incandescente sul mercato. Priorità assoluta: rafforzare il centrocampo per Luciano Spalletti, colmando lacune tattiche evidenti. La dirigenza bianconera ha una lista precisa: mediani box-to-box con capacità di dettare i tempi di gioco e leadership e Hojbjerg e Schlager emergono come profili ideali per rivoluzionare la mediana juventina.

Pierre-Emile Hojbjerg: Il sogno danese bianconero

Pierre-Emile Hojbjerg accende i tifosi juventini. Il mediano danese del Marsiglia, 30 anni, unisce esperienza internazionale (Tottenham, Bayern Monaco) un carisma innato nello spogliatoio.

La Juventus insiste con un nuovo tentativo: contratto triennale da 4,5 milioni netti annui. Trattativa in fase di stallo. Fisicità imponente (1,89m), media di 2,8 recuperi palla per partita, capacità di verticalizzare perfette per il 4-3-3 di Spalletti. Un offerta da 20 milioni potrebbe convincere il Marsiglia a cedere.

Xaver Schlager: Parametro Zero per Estate 2026

Xaver Schlager rappresenta il colpo low-cost strategico per l'estate 2026. L'austriaco del Lipsia, 27 anni, in scadenza: i bianconeri accelerano per un pre-accordo già a gennaio. Contatti diretti con l'entourage confermano un interesse per il progetto di Spalletti. Eccelle nei duelli aerei e in fase di interdizione: 3,2 contrasti vinti/partita in Bundesliga.

Intelligenza tattica ideale per alternarsi a Locatelli e McKennie. Il giornalista Matteo Moretto conferma: "Dirigenza Juve in pressing su Schlager, affare alla portata".

Altri nomi caldi: Tonali, Norton-Cuffy

Oltre ai due profili evidenziati, la Juventus monitora Sandro Tonali del Newcastle. Un sogno proibito, viste le esose richieste del club inglese. Norton-Cuffy del Genoa emerge come un'alternativa giovane per la corsia destra.