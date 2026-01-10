Dopo tre mesi di pausa invernale, il ciclismo professionistico è pronto a rimettersi in moto per una nuova, lunghissima stagione. Già la seconda parte del mese di gennaio propone un programma ricco, che spazia dall’esordio australiano con il Tour Down Under alle prime corse europee in Spagna.

Eurosport e Discovery Plus offriranno quasi tutti gli appuntamenti in diretta, compresi quelli del calendario femminile.

Le donne aprono in Australia sabato 17 gennaio

Dopo i Campionati nazionali d’Australia, che hanno assegnato a Jai Vine il titolo della prova a cronometro, il calendario del ciclismo 2026 apre la sua vera e propria stagione con il Tour Down Under.

La corsa australiana propone sia l’appuntamento femminile, dal 17 al 19, che quello maschile, dal 20 al 25.

Il Tour Down Under femminile offre tre tappe in linea, con subito in partenza l’arrivo in salita di Willunga, seguito da due frazioni miste. Al via è attesa anche la campionessa del mondo Vallieres. La corsa maschile scatta invece con un cronoprologo e continua con cinque tappe in linea e il classico arrivo a Willunga per sabato 24. La UAE schiererà una super formazione con Adam Yates, Vine e Narvaez, proponendosi come punto di riferimento del gruppo. Tra gli altri corridori più attesi ci sono i velocisti Brennan, Welsford e Van Poppel, mentre per la classifica generale potrebbero contrastare la corazzata UAE i Jayco con Schmid, O’Connor e Plapp e la RedBull con Fisher Black.

Dopo il Tour Down Under, la trasferta australiana del grande ciclismo continuerà con la Surf Coast Classic, il 28 e il 29, per poi concludersi con la Cadel Evans Great Ocean Road Race del 31 gennaio e 1° febbraio.

Ciclismo, in Europa si parte dalla Spagna

Intanto, in Europa la stagione del ciclismo sarà già cominciata con le prime corse in Spagna. Il primo appuntamento è la Classica Camp de Morvedre del 23 gennaio, per poi proseguire con la Challenge Maiorca, sia maschile che femminile.

Contemporaneamente si aprirà anche il fronte delle corse in Medio Oriente con l’AlUla Tour, in Arabia Saudita, dal 27 al 31, in cui vedremo il debutto stagionale di Jonathan Milan.

Da ricordare anche che nel weekend a cavallo tra fine gennaio e inizio febbraio si disputano anche i Mondiali di ciclocross ad Hulst, nei Paesi Bassi, mentre dal 1° al 5 febbraio sono in programma gli Europei di ciclismo su pista a Konya, in Turchia.

Le corse del ciclismo femminile di gennaio 2026

17-19 Tour Down Under (Eurosport Discovery dall'1.30)

17-21 Tour El Salvador

21 Tour Down Under Women's One Day Race

24 GP San Salvador

24-26 Challenge Maiorca (Eurosport Discovery dalle 12.45, ultima giornata dalle 15)

25 Gp El Salvador

28 Surf Coast Classic (Eurosport Discovery alle 2)

31 Cadel Evans Great Ocean Road Race (Eurosport Discovery dalle 4.30)

Le corse del ciclismo maschile di gennaio 2026