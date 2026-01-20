Si è svolta a Milano la prima uscita internazionale in Italia del consiglio direttivo dell’AIOCC (Associazione Internazionale degli Organizzatori di Corse Ciclistiche). L'incontro, promosso dalla Lega del Ciclismo Professionistico e presieduto da Roberto Pella, è stato convocato dopo le recenti elezioni.

Il momento centrale della prima giornata è stata la visita al Velodromo Vigorelli, impianto storico del ciclismo italiano. Alcuni partecipanti hanno avuto l’opportunità di pedalare sulla pista. Tra i presenti figuravano Giusy Virelli, direttrice del Giro d’Italia Women; Renzo Oldani, direttore delle Tre Valli Varesine; Franck Perque, direttore del Tour de France Femmes per ASO; Wim Van Herreweghe di Flanders Classics; Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia e membro del consiglio direttivo della Lega del Ciclismo Professionistico; e Stefano Allocchio, direttore di corsa del Giro d’Italia e delle corse RCS.

Roberto Pella ha espresso i suoi complimenti al neo presidente Javier Guillén per il risultato elettorale e a tutti i nuovi eletti. A entrambi è stato conferito un riconoscimento a testimonianza dell’impegno condiviso nello sviluppo del ciclismo professionistico.

Un incontro dal valore simbolico e strategico

L’iniziativa è stata definita “dal forte valore simbolico e strategico” dalla Lega del Ciclismo Professionistico, che ha sottolineato la volontà di dialogare e collaborare con le massime rappresentanze internazionali del ciclismo, rafforzando il ruolo della Lega all’interno del sistema globale delle due ruote.

Il Velodromo Vigorelli

Il Velodromo Vigorelli, scelto come sede simbolica dell’incontro, è un luogo emblematico per il ciclismo italiano, noto per la sua storia e per aver ospitato numerose imprese sportive di rilievo.