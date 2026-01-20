Marcell Jacobs torna ad allenarsi con Paolo Camossi, l’allenatore che lo aveva guidato ai due ori olimpici di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100. Lo ha annunciato il presidente della FIDAL, Stefano Mei, sottolineando il valore di questa rinnovata collaborazione.

Si riforma la coppia dopo due stagioni

Dopo due stagioni di separazione, la coppia sportiva si ricompone. Jacobs, campione olimpico e vincitore degli ultimi due ori europei dei 100 metri a Monaco di Baviera e Roma, riprende il lavoro con Camossi, con cui aveva vissuto uno dei momenti più iconici dell’atletica italiana nell’estate del 2021.

Le dichiarazioni di Stefano Mei

“Sono fiero di poter annunciare questo ritorno”, ha dichiarato il presidente federale. “Jacobs è un patrimonio dello sport azzurro, ha ritrovato le motivazioni e può dare ancora tantissimo in pista, da qui alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per gli Europei di Birmingham in agosto. Camossi è un tecnico professionale e preparato, la sua storia parla per sé: con Marcell ha scritto pagine memorabili e sono convinto che questo riavvicinamento possa regalarci nuove soddisfazioni. In queste settimane, sentendoci con Marcell anche durante le vacanze di Natale, abbiamo lavorato lontano dai riflettori, per creare le condizioni migliori affinché si potesse pianificare un nuovo percorso insieme.

Ci siamo riusciti e adesso questa nuova sfida può cominciare”.

Il contesto e le prossime sfide

Jacobs aveva interrotto la collaborazione con Camossi nel settembre 2023 per trasferirsi in Florida e allenarsi con il tecnico americano Rana Reider. Il ritorno al lavoro con Camossi segna dunque un cambio di rotta significativo, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per le prossime grandi competizioni internazionali. Un ritorno alle origini, quindi, ma anche un rilancio tecnico e mentale in vista degli Europei di Birmingham in agosto, dove lo sprinter potrebbe puntare al terzo titolo continentale consecutivo dopo quelli di Monaco 2022 e Roma 2024.