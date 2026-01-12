Nel mondo del ciclismo professionistico, una delle tendenze dominanti è quella di allenarsi in condizioni di grande caldo, i cosiddetti allenamenti di calore, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni. Gli atleti e le squadre investono tempo e risorse in strategie mirate, creando artificialmente una situazione di temperature elevate con indumenti aggiuntivi o stanze riscaldate. Tuttavia, un nome si sta facendo strada all’interno di questo panorama: Jonas Abrahamsen, corridore norvegese della Uno X, che ha deciso di andare controcorrente. Un recente video condiviso sui social media ha sorpreso gli appassionati di ciclismo: Abrahamsen, infatti, si stava allenando a temperature glaciali, ben ventidue gradi sotto zero (-22,7 °C).

Gli allenamenti estremi di Abrahamsen

Jonas Abrahamsen ha condiviso il video in cui pedala nel rigido clima norvegese accompagnandolo da un consiglio rivolto a tutti i suoi follower: "Non fatelo a casa!". Questo approccio audace non solo mette in luce il coraggio e la tempra dell’atleta, ma anche la sua predisposizione a confrontarsi con il disagio piuttosto che evitarlo. La sua scelta di allenarsi in condizioni estreme solleva interrogativi sull'efficacia e sull’approccio tradizionale adottato da molti ciclisti.

Abrahamsen non è nuovo a situazioni in cui mettere in mostra il suo temperamento portato alle sfide più estreme. Nel 2025, la sua stagione di maggior successo, ha vissuto un’esperienza particolare che ha messo in luce la sua forza di volontà.

Solo tre settimane prima di affrontare il Tour de France, il norvegese aveva dovuto ritirarsi dal Giro del Belgio a causa di una frattura alla clavicola. Per la maggior parte dei corridori, un infortunio del genere sarebbe stato un colpo mortale per le ambizioni di partecipare a una delle gare più importanti al mondo.

Eppure, Abrahamsen ha dimostrato che i limiti sono spesso più mentali che fisici. Dopo aver consultato uno specialista a Manchester, ha ottenuto il via libera per riprendere l'allenamento. "È stato bello avere uno specialista che mi dicesse se potevo partire o meno," ha affermato Abrahamsen. "Non solo per me, ma anche per i miei compagni di squadra e per la sicurezza dei corridori del gruppo".

L'incredibile ripresa per il Tour de France

Il giorno dopo, con una determinazione ferrea, era già in sella a una bicicletta, iniziando la sua riabilitazione. "Il giorno dopo ero su un rullo; cinque, sei giorni dopo ero fuori, in strada," ha raccontato il ciclista, evidenziando la sua rapida ripresa. La reazione di alcuni membri del suo team, che ritenevano impossibile un recupero così veloce, alimentò ulteriormente la sua motivazione.

Thor Hushovd, ex campione e ora team manager della Uno X, gli ha confidato il suo scetticismo, ma Abrahamsen ha trasformato quelle parole in carburante per il suo spirito competitivo. Il resto è storia: Abrahamsen è riscito a prendere il via al Tour e ha vinto una tappa con una fuga da lontano, il suo marchio di fabbrica.

In un contesto sportivo sempre più dominato dalla scienza e dai guadagni marginali in stile laboratorio, Abrahamsen sembra trovare più soddisfazione nel seguire un metodo classico, basato sulla resilienza e sulla capacità di affrontare il dolore. Questa filosofia di allenamento al freddo non è solo una strategia unica, ma rappresenta anche un'affermazione personale. Ci sono diversi fattori che potrebbero spiegare il suo approccio, tra cui un'incredibile tolleranza al freddo, un'eredità culturale norvegese che spinge spesso a lavorare duramente anche in condizioni avverse, e una mentalità che mette alla prova i limiti fisici e mentali.