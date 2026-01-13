Mercoledì 14 gennaio a Melbourne, sulla Rod Laver Arena, si terrà il Million Dollar 1 Point Slam 2026, una competizione esibizione dal format inedito che vedrà la partecipazione di numerosi grandi nomi del tennis mondiale. L’evento, che anticipa l’Opening Week degli Australian Open, si svolgerà con partite a eliminazione diretta decise da un solo punto.

Il format e i protagonisti

Il Million Dollar 1 Point Slam è un torneo non ufficiale caratterizzato da sfide lampo: ogni incontro si risolve con un solo scambio, e il diritto di servire o rispondere viene deciso con una partita a morra cinese.

In caso di vittoria, il giocatore prosegue nel tabellone; in caso di sconfitta, è eliminato. Il vincitore finale si aggiudicherà un premio di un milione di dollari australiani (circa 574.000 euro). Tra i partecipanti figurano 48 giocatori, tra professionisti ATP e WTA e alcuni amatori, con la presenza confermata di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jasmine Paolini, Iga Swiatek, Coco Gauff, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios e altri protagonisti del circuito internazionale.

Orario e modalità di visione

L’evento inizierà mercoledì 14 gennaio alle ore 07.00 italiane. La diretta sarà disponibile in streaming su diverse piattaforme: Eurosport 1, discovery+, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Amazon Video Channels e sul canale YouTube di Eurosport Italia.

OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale con aggiornamenti in tempo reale.

La formula a eliminazione diretta con un solo punto, unita alla partecipazione di molte stelle del circuito, rende il Million Dollar 1 Point Slam un appuntamento unico nel panorama tennistico, capace di unire spettacolo e tensione in pochi istanti.