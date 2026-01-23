Lunedì 2 febbraio a Coverciano si terrà la 34ª edizione della Panchina d’oro, la cerimonia che celebra gli allenatori italiani più meritevoli della stagione. L’evento è organizzato all’interno di un corso di aggiornamento professionale per tecnici.

Mario Beretta, presidente del Settore Tecnico FIGC, ha sottolineato come la Panchina d’oro sia un’istituzione del nostro calcio. Ha aggiunto: “Per gli allenatori rappresenta la vera giornata dell’anno: oltre alle premiazioni e agli interventi di ospiti illustri, la ricchezza dell’evento sta nel ritrovarsi.

La condivisione è un aspetto fondamentale nel lavoro di un tecnico”.

Modalità di voto e categorie premiate

La cerimonia si svolge nel contesto di un corso di aggiornamento per allenatori professionisti. Durante la giornata saranno premiati i migliori tecnici della Serie A, della Serie B e della Serie C. Verranno inoltre celebrati i migliori allenatori del calcio femminile (Serie A e Serie B) e del calcio a cinque (maschile e femminile). Sarà infine consegnato il premio “Mino Favini” al miglior responsabile di settore giovanile in Italia.

Le votazioni per le categorie maschili di Serie A, Serie B e Serie C si svolgeranno in presenza, la mattina stessa a Coverciano. Per tutte le altre categorie, i tecnici esprimeranno le loro preferenze online.

Docenti d’eccezione per l’aggiornamento

Tra i relatori del corso di aggiornamento figurano ospiti di rilievo: Enzo Maresca, recente vincitore della Conference League e del Mondiale per club, e Andrea Trinchieri, noto coach di basket con esperienze internazionali.

La tradizione della Panchina d’oro

La Panchina d’oro è un riconoscimento annuale istituito negli anni novanta per premiare i migliori allenatori del calcio italiano, scelti dai colleghi tecnici. L’evento si svolge ogni anno a Coverciano, nel Centro Tecnico Federale, all’interno di un corso di aggiornamento obbligatorio. Il premio ha diverse declinazioni, tra cui Serie A, Serie B, Serie C, calcio femminile e futsal, oltre al premio “Mino Favini” per i responsabili dei settori giovanili.

La 33ª edizione si era svolta il 24 marzo 2025, con Simone Inzaghi vincitore della Panchina d’oro per la Serie A, e premi speciali assegnati a Carlo Ancelotti e Gian Piero Gasperini. Anche in quell’occasione, la cerimonia era inserita in un corso di aggiornamento e aveva visto la partecipazione di docenti di alto profilo.