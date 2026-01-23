Jack Harrison è stato presentato oggi al Viola Park come nuovo acquisto della Fiorentina. L’esterno inglese, arrivato in prestito dal Leeds, ha espresso la sua ambizione di “seguire le orme di Pirlo” e di “onorare in campo la memoria del presidente Commisso”.

Le dichiarazioni di Harrison e il contesto dell’arrivo

Durante la presentazione, Harrison ha dichiarato: “Spero di seguire le orme di Pirlo, con cui ho giocato negli Stati Uniti, e di onorare in campo la memoria del presidente Commisso, che ha fatto tantissimo per questa società”. Ha aggiunto che la sua aspirazione è “aiutare la Fiorentina, che non merita questa classifica, e tornare ai miei livelli”.

Proveniente in prestito dal Leeds, ha sottolineato di aver vissuto situazioni simili sia nel suo ex club che all’Everton e di voler mettere a disposizione la sua esperienza. “Io sono pronto, ho lavorato anche con un preparatore privato”, ha precisato.

Harrison ha inoltre ricordato gli insegnamenti ricevuti da Marcelo Bielsa: “Cercherò di portare gli insegnamenti ricevuti quando sono stato allenato da Bielsa; curava davvero tutti i dettagli”. Ha citato anche l’impatto di altri giocatori inglesi in Serie A e ha definito il trasferimento come “una grande opportunità per la carriera, pensando anche alla nazionale”.

Il quadro societario e le prospettive immediate

Il direttore sportivo Roberto Goretti ha accolto Harrison e Giovanni Fabbian, altro nuovo acquisto, affermando: “Siamo felici dell’arrivo di Jack e Giovanni, ci aspettiamo che diano il loro contributo mettendo in campo la loro energia, umiltà ed entusiasmo”.

Ha inoltre ricordato il presidente Commisso, scomparso venerdì scorso, affermando: “Porteremo avanti il suo esempio e cercheremo sempre di rispettare i suoi valori. Da parte mia e di tutti, un abbraccio a tutta la famiglia”.

La moglie Catherine e il figlio Joseph di Commisso sono attesi a Firenze nel fine settimana.

Il contesto del mercato viola

Harrison è il terzo acquisto della Fiorentina in questa sessione di mercato, dopo Manor Solomon e Marco Brescianini. Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai sette milioni di euro. Il suo arrivo segue quello di Giovanni Fabbian, ufficializzato il 21 gennaio, anch’egli in prestito dal Bologna con diritto di riscatto e obbligo legato alla salvezza, per un’operazione complessiva che si aggira intorno ai quattordici milioni di euro.