Jasmine Paolini, numero sette del ranking mondiale, è stata eliminata al terzo turno degli Australian Open da Iva Jovic, diciottenne statunitense, con il punteggio di 6‑2, 7‑6. La giovane promessa americana accede così agli ottavi di finale dello Slam di Melbourne.

Il match si è concluso in due set, con Jovic che ha mostrato grande solidità nei momenti decisivi. Paolini non è riuscita a trovare le contromisure necessarie per ribaltare l’inerzia dell’incontro.

Il percorso di Jasmine Paolini

Paolini era arrivata al terzo turno dopo aver superato il primo turno con una vittoria netta e aver affrontato una partita tutt’altro che semplice contro Magdalena Frech.

In quel secondo turno, l’azzurra aveva dovuto fronteggiare condizioni meteo avverse, con interruzioni per pioggia e trasferimento su un altro campo. Nonostante l'adattamento a condizioni diverse, era riuscita a imporsi 6‑2, 6‑3.

La sua prossima avversaria, Jovic, era già stata battuta da Paolini in due precedenti incontri, a Indian Wells e agli US Open dell’anno precedente.

La sorpresa Iva Jovic

Iva Jovic, diciottenne californiana, ha confermato il suo talento emergente con una prestazione solida e determinata. Con questa vittoria, Jovic centra per la prima volta gli ottavi di finale in un torneo del Grande Slam, eliminando una delle teste di serie più alte del tabellone.

Questa affermazione rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera, confermando le aspettative che la indicano come una delle giovani da tenere d’occhio nel circuito femminile.

Nel secondo turno, Paolini aveva affrontato una vera prova di resistenza mentale e tattica contro Magdalena Frech. Il match era stato interrotto più volte a causa della pioggia e si era concluso solo dopo il trasferimento al coperto nella John Cain Arena.

La vittoria su Frech aveva rappresentato un importante segnale di forza e adattabilità, ma non è bastata per superare la freschezza e la determinazione di Jovic, che ha saputo imporsi con merito.