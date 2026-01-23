Nel torneo di doppio misto degli Australian Open, in corso a Melbourne, la coppia italiana formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, accreditata come testa di serie numero uno, è stata eliminata al primo turno. La sconfitta è arrivata per mano della tedesca Laura Siegemund e del francese Edouard Roger‑Vasselin, che si sono imposti con il punteggio di 6‑4 6‑2.

L'incontro e il risultato

La partita si è conclusa in un’ora e dodici minuti, con Siegemund e Roger‑Vasselin che hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime fasi. Nel primo set, la coppia italiana ha subito un break decisivo nel terzo gioco sul servizio di Errani e non è riuscita a sfruttare le occasioni per riequilibrare il punteggio, cedendo il parziale 6‑4.

Nella seconda frazione, nonostante un ace iniziale di Vavassori, gli avversari hanno reagito prontamente, conquistando il break nel secondo gioco e allungando fino al 6‑2 finale.

Statistiche chiave del match

Errani e Vavassori hanno chiuso con quattro ace, tre doppi falli, il 69% di prime palle in campo, vincendo il 67% dei punti sulla prima e solo il 33% sulla seconda. Hanno messo a segno quattordici vincenti, contro i ventisei degli avversari, che hanno così consolidato il loro successo.

Eliminazione al primo turno

La precoce eliminazione rappresenta una battuta d’arresto per la coppia italiana, che partiva con i favori del pronostico. Il cammino nel doppio misto si interrompe dunque immediatamente, mentre Siegemund e Roger‑Vasselin avanzano al secondo turno.