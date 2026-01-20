Melbourne – Giornata positiva per il tennis italiano e internazionale agli Australian Open 2026. Jasmine Paolini ha iniziato il suo percorso nel tabellone principale con una vittoria convincente. Tra i big, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka hanno rispettato i pronostici nei rispettivi debutti.

Paolini parte forte

Jasmine Paolini ha affrontato Aliaksandra Sasnovich nel primo turno, imponendosi con un netto 6‑1, 6‑2. L’azzurra ha mostrato grande aggressività e controllo fin dai primi scambi, gestendo con sicurezza la partita e concedendo solo tre giochi all’avversaria.

Vittorie per Alcaraz e Sabalenka

Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, ha esordito contro Adam Walton, superandolo in tre set con il punteggio di 6‑3, 7‑6, 6‑2. Lo spagnolo ha confermato la sua solidità nei primi turni degli Slam, gestendo con maturità i momenti chiave del match.

Aryna Sabalenka, campionessa in carica, ha affrontato la wildcard Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, imponendosi con un netto 6‑4, 6‑1. La bielorussa ha confermato il suo ottimo stato di forma, dominando la partita e lanciando un chiaro segnale alle avversarie del tabellone femminile.

Il cammino nel torneo

Grazie a queste vittorie, Paolini, Alcaraz e Sabalenka avanzano al secondo turno degli Australian Open, confermando le aspettative della vigilia e mantenendo vive le ambizioni per il prosieguo del torneo.