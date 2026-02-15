In seguito a una serie di insulti e minacce ricevute online, Alessandro Bastoni e sua moglie Camilla hanno preso la decisione di disattivare i commenti sui loro profili Instagram. La scelta è maturata dopo l’espulsione di Pierre Kalulu durante la partita contro la Juventus, un episodio che ha innescato una reazione particolarmente violenta sui social network.

Le offese sui social

Il difensore dell’Inter e la moglie sono stati oggetto di una vera e propria raffica di commenti offensivi pubblicati sotto le loro ultime foto su Instagram. Tra i messaggi più gravi, si segnalano frasi come “Povero bambino che ha un padre così schifoso” e “Che bello quando morirai insieme ai tuoi figli”.

Di fronte a questa escalation di odio, la coppia ha optato per la chiusura dei commenti ai propri post.

Il contesto dell’episodio

La bufera social è scoppiata in seguito all’espulsione di Kalulu, sanzionato con un secondo cartellino giallo per un contatto con Bastoni che è stato giudicato inesistente da molti. L’arbitro La Penna ha interpretato il gesto come un fallo, ma i replay hanno evidenziato come il contatto fosse minimo. Bastoni, già ammonito, è caduto a terra accentuando la dinamica dell’azione e, successivamente, ha esultato in modo plateale dopo l’espulsione dell’avversario, un comportamento che ha scatenato ulteriori critiche.

La reazione mediatica

L’episodio ha provocato una valanga di offese feroci, costringendo prima la moglie Camilla Bresciani e poi lo stesso Bastoni a disattivare i commenti sui loro profili Instagram. La reazione social è stata alimentata dall’esultanza di Bastoni, giudicata da molti antisportiva, e dalla percezione di una simulazione evidente da parte del giocatore.