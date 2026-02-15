Oggi a Cortina d’Ampezzo, nell’ambito delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Sofia Goggia è pronta a scendere nella seconda manche del gigante femminile. Dopo essersi qualificata al terzo posto nella prima manche, la campionessa italiana partirà con il pettorale numero 28, aprendo il cancelletto alle ore 14:16:50, salvo ritardi o interruzioni.

Dettagli tecnici della seconda manche

La seconda manche prenderà il via alle ore 13:30. Le prime quindici atlete partiranno con intervalli di un minuto e trenta secondi; dalla sedicesima alla ventiduesima ogni un minuto e quarantacinque secondi; infine, dalla ventitreesima in poi, ogni due minuti e dieci secondi.

Sono previste due pause di due minuti e quindici secondi dopo i pettorali 15 e 22. Tenendo conto di questi intervalli, Sofia Goggia, terza nella prima manche, inizierà la sua discesa alle 14:16:50.

Dove seguire la gara in TV e in streaming

La seconda manche del gigante femminile sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2. Per chi preferisce lo streaming, la gara sarà disponibile su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. Inoltre, OA Sport offrirà una diretta live testuale dell’evento.

Contesto e programma olimpico

La gara si svolge oggi, con la prima manche in programma alle ore 10:00 e la seconda alle ore 13:30. Federica Brignone guida la classifica provvisoria dopo la prima manche, seguita da Sofia Goggia in terza posizione. La seconda manche sarà decisiva per definire il podio.