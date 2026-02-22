L'Inter Miami, campione in carica della Major League Soccer, ha iniziato la nuova stagione con una sconfitta netta per 3-0 contro il Los Angeles FC. La partita, disputata al Memorial Coliseum di Los Angeles davanti a un pubblico numeroso, ha visto la squadra di Messi soccombere con chiarezza, evidenziando difficoltà fin dalle prime battute del campionato nordamericano.

Un avvio difficile per i campioni in carica

Il Los Angeles FC ha imposto il proprio ritmo, trovando il vantaggio al 38’ con David Martínez, servito da Son Heung-min. Nella ripresa, Denis Bouanga ha raddoppiato al 73’, mentre Nathan Ordaz ha chiuso i conti nei minuti di recupero, al 94’.

Il risultato finale di 3-0 ha sancito una partenza amara per i detentori del titolo, che non sono riusciti a imporre il proprio gioco.

Le condizioni di Messi

Lionel Messi, reduce da un infortunio al tendine d’Achille occorso in un'amichevole, è apparso visibilmente in ritardo di condizione. Ha perso diversi palloni e, intorno all’ora di gioco, è rimasto a terra dopo uno scontro, restando fermo per circa un minuto prima di rialzarsi. La sua prestazione è stata chiaramente condizionata dalla scarsa brillantezza fisica, un fattore che ha inciso sul rendimento complessivo della squadra.

Un debutto che fa riflettere

La partita ha registrato il secondo più alto numero di spettatori nella storia della MLS, a testimonianza dell’interesse suscitato dall’incontro.

Tuttavia, la prestazione di Inter Miami solleva interrogativi sulla tenuta fisica e tattica della squadra, soprattutto in vista della difesa del titolo conquistato nella stagione precedente. La necessità di ritrovare forma e coesione appare evidente.

Il contesto della sconfitta

La sconfitta per 3-0 contro LAFC ha evidenziato le difficoltà di Inter Miami nel trovare ritmo e incisività, in particolare in fase offensiva. La squadra ha faticato a reagire alle rapide transizioni avversarie. Denis Bouanga si è rivelato un protagonista assoluto della serata, autore di un gol e di un assist decisivo per il terzo sigillo. Questo risultato mette in luce la necessità di un rapido recupero per affrontare al meglio le prossime sfide stagionali.