Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha conferito l’Ordine Olimpico d’oro, la massima onorificenza, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il riconoscimento è attribuito in virtù del loro contributo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026.

Il significato dell’onorificenza

In una lettera indirizzata al Capo dello Stato, la presidente del CIO Kirsty Coventry ha espresso “profonda gratitudine” e “ringraziamento” per l’“impegno instancabile e il pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026”.

Nella missiva alla premier, il CIO ha sottolineato che “questo successo è stato reso possibile grazie al grande lavoro e al ruolo cruciale svolto dal Governo italiano sotto la Sua guida”.

Altri riconoscimenti e tempistica

Il Comitato Esecutivo del CIO ha inoltre assegnato l’Ordine Olimpico d’argento a diverse figure istituzionali e organizzative: i ministri Andrea Abodi, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti; il presidente di Simico Fabio Massimo Saldini; i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi; i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Alberto Stefani; i presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher; il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò; l’amministratore delegato Andrea Varnier; e il Chief Operation Games Andrea Francisi.

Le cerimonie di consegna dell’Ordine Olimpico d’oro si svolgeranno a Roma in una data ancora da definire. Quelle per l’Ordine Olimpico d’argento si terranno domani, lunedì 23 febbraio, a Milano, presso l’hotel che ospita il Comitato Olimpico Internazionale, in occasione della cerimonia di ringraziamento del CIO per Milano‑Cortina 2026.

Il valore dell’Ordine Olimpico

L’Ordine Olimpico d’oro rappresenta il riconoscimento più prestigioso conferito dal CIO a chi ha offerto servizi eccezionali al Movimento Olimpico. La scelta di premiare il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio riflette il ruolo istituzionale e politico svolto nel garantire il successo organizzativo e simbolico dei Giochi invernali ospitati dall’Italia.

La consegna delle onorificenze in due momenti distinti – domani a Milano per l’argento e in data da definire a Roma per l’oro – sottolinea l’importanza attribuita dal CIO sia alla leadership nazionale sia al contributo di figure chiave nella realizzazione dell’evento.