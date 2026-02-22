L’Italia si gioca le ultime carte alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026. A Cortina, nell’ultima giornata dei Giochi, Patrick Baumgartner, affiancato da Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea, è protagonista nelle ultime due manche del bob a 4 maschile con l’ambizione di conquistare un risultato di prestigio.
La classifica dopo le prime due discese
Al termine delle prime due discese, l’equipaggio italiano si trova in una posizione di inseguimento nei confronti dei leader della competizione. La vetta della classifica è occupata dal tedesco Johannes Lochner, seguito dal connazionale Francesco Friedrich.
L’Italia mantiene la possibilità di scalare posizioni nelle ultime due manche.
Programma della giornata conclusiva
Le ultime due manche si svolgeranno oggi sulla pista olimpica “Eugenio Monti” di Cortina. In contemporanea, l’atleta azzurra Anna Comarella sarà impegnata nella 50 km a tecnica classica mass start di sci di fondo. La cerimonia di chiusura dei Giochi è in programma per la serata.
Contesto e prospettive
Nel corso della stagione agonistica, l’equipaggio guidato da Baumgartner ha collezionato risultati positivi, tra cui un buon piazzamento in Coppa del Mondo a Igls. Sul tracciato di Cortina, durante le prove ufficiali, il team azzurro aveva già dimostrato un buon potenziale nelle sessioni di allenamento.
L’Italia punta così a concludere i Giochi con un risultato di rilievo nel bob a 4, disciplina in cui manca un podio olimpico da diversi anni, cercando un’affermazione che possa segnare un momento importante per lo sport nazionale.