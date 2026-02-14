Il dual moguls rappresenta una delle discipline più spettacolari dello sci freestyle. Questa specialità si distingue per i duelli diretti tra atleti su un percorso caratterizzato da gobbe e salti. Negli ultimi anni, il dual moguls ha visto una crescente popolarità, attirando alcune delle migliori sciatrici a livello internazionale.

Nel circuito mondiale, spiccano nomi come Jakara Anthony, Jaelin Kauf, Elizabeth Lemley e Perrine Laffont. Queste atlete sono protagoniste assolute in Coppa del Mondo e ai Mondiali, distinguendosi per la loro tecnica impeccabile, la velocità e la capacità di superare le sfide del tracciato.

Il loro contributo è fondamentale nel rendere il dual moguls una disciplina sempre più seguita dagli appassionati.

Protagoniste dello sci freestyle

Jakara Anthony, atleta australiana, si è affermata negli ultimi anni come una delle figure di punta dello sci freestyle, ottenendo risultati di rilievo nelle competizioni internazionali. Anche le statunitensi Jaelin Kauf ed Elizabeth Lemley hanno collezionato importanti piazzamenti. A queste si aggiunge la francese Perrine Laffont, già detentrice del titolo olimpico nelle moguls.

La crescita del dual moguls

Il dual moguls continua a suscitare un notevole interesse sia tra gli atleti che tra il pubblico. Il suo formato dinamico, basato su sfide dirette, esalta le qualità tecniche e atletiche dei partecipanti. Le competizioni internazionali fungono da banco di prova cruciale per le sciatrici, che si preparano con estrema dedizione per confrontarsi con le migliori avversarie a livello mondiale.