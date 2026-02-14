Hannes Zingerle e Simon Talacci hanno ottenuto due piazzamenti di rilievo nel gigante di Coppa Europa disputato a Berchtesgaden, in Germania. La vittoria è andata all’austriaco Joshua Sturm.

Sturm, undicesimo al termine della prima manche, ha realizzato una seconda prova di alto livello chiudendo in 1’44”72. Ha preceduto l’americano Bridger Gile (+0”27) e lo svizzero Fadri Janutin (+0”30). Quarto il francese Thomas Lardon (+0”51), seguito dal britannico Freddy Carrick‑Smith (+0”65).

Le prestazioni degli azzurri

Zingerle, diciannovesimo dopo la prima manche, ha recuperato tredici posizioni nella seconda, chiudendo al sesto posto con il tempo di 1’45”67.

Talacci, nono a metà gara, ha concluso in decima posizione con 1’45”99. Stefano Pizzato si è classificato ventiduesimo, Simon Maurberger venticinquesimo e Davide Leonardo Seppi ventottesimo.

Significato dei risultati

Si tratta di risultati significativi per la squadra italiana in un contesto internazionale competitivo come quello della Coppa Europa. Le prestazioni di Zingerle e Talacci confermano la solidità della presenza azzurra nelle discipline tecniche, con due atleti capaci di recuperi importanti nella seconda manche.

La gara di Berchtesgaden è stata pubblicata il 14 febbraio 2026 da OA Sport.

Classifica di specialità

Nella Coppa Europa maschile 2026, Sandro Zurbrügg guida la classifica di slalom gigante con 399 punti.

Lo seguono Tobias Kastlunger (329), Hans Grahl‑Madsen (310) e Simon Talacci (261). Questo dato conferma la costanza di Talacci nel circuito continentale, con risultati regolari e piazzamenti di rilievo.