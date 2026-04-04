Dopo un avvio di stagione promettente, culminato con la vittoria nel Gran Premio d’Australia, il percorso di George Russell ha incontrato una battuta d’arresto. Nelle successive tappe asiatiche del campionato, in Cina e Giappone, è stato il suo compagno di squadra, il giovane Andrea Kimi Antonelli, a dominare la scena, conquistando due vittorie consecutive che lo hanno proiettato in testa alla classifica mondiale. Questa inattesa ascesa del rookie ha acceso un dibattito sugli equilibri interni in casa Mercedes, spingendo l’ex pilota David Coulthard a intervenire con un consiglio schietto e diretto.

Ospite del podcast Up to Speed, Coulthard ha dichiarato senza mezzi termini: “Fossi in lui, dichiarerei guerra ad Antonelli in questo preciso istante – ha spiegato – basta fare il bravo ragazzo.”

La dinamica interna in Mercedes

Secondo l’analisi di David Coulthard, George Russell non dovrebbe più limitarsi a mantenere un atteggiamento conciliante o di mera collaborazione. L’ex pilota scozzese ha ribadito un concetto già espresso in precedenza, ovvero la necessità per Russell di adottare una postura più aggressiva: “Lo avevamo già detto dopo la prima vittoria di Kimi.” Coulthard ha poi evidenziato una particolare osservazione riguardante le comunicazioni del team: “Ho visto un’ottima intervista con Toto Wolff e George in cui discutevano della gara (Giappone).

Ho pensato che fosse fantastico che la Mercedes avesse condiviso quel messaggio sui social. Ci dà un’idea del fatto che Toto è lì in un certo momento per aiutare George. Ma dall’altra parte del box, sta elogiando Antonelli: ‘Ce l’hai fatta, ho sempre creduto in te’.” Questo contrasto, tra il sostegno al pilota più esperto e l’entusiasmo crescente per il talento emergente, rivela una dinamica interna delicata. Un equilibrio sottile che, con il passare delle gare, potrebbe facilmente trasformarsi in una rivalità interna sempre più accesa e manifesta.

L’exploit di Andrea Kimi Antonelli non è passato inosservato, consolidando la sua posizione come una delle rivelazioni più sorprendenti del campionato.

Grazie alle sue due vittorie consecutive in Cina e Giappone, il giovane pilota bolognese si è affermato come il più giovane leader del mondiale nella storia della Formula 1, vantando un significativo vantaggio di nove punti su George Russell prima dell’imminente pausa primaverile. Questo dato sottolinea ulteriormente la pressione e la posta in gioco per entrambi i piloti Mercedes.

La prova della continuità per il giovane talento

Nonostante il momento d’oro, David Coulthard ha invitato alla cautela nel giudicare la fase attuale di Andrea Kimi Antonelli, ponendo l’accento sulla sfida della continuità. Mantenere un rendimento elevato e costante per l’intera durata di una stagione di Formula 1 è un compito estremamente arduo, specialmente per un esordiente.

“Può essere molto faticoso,” ha ammonito Coulthard. Per illustrare questo punto, l’ex racing driver ha richiamato l’esempio della stagione precedente: “Lo abbiamo visto l’anno scorso con Oscar Piastri; è arrivato a Baku per una gara che doveva vincere, ma ha commesso una serie di errori. Di conseguenza, Lando Norris, con la sua maggiore esperienza, è riuscito a fare la differenza.” Questo paragone serve a sottolineare come l’esperienza e la capacità di gestire la pressione su più appuntamenti siano fattori cruciali che possono determinare l’esito di un campionato, anche di fronte a un talento cristallino come quello di Antonelli.