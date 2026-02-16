Milano‑Cortina, 16 febbraio 2026: è ripartita la diretta live delle Olimpiadi invernali con un programma intenso per l'Italia. Arianna Fontana torna sul ghiaccio per i 1000 metri femminili di short track, mentre in serata è attesa Flora Tabanelli nella finale del big air femminile.

Fontana in pista nei 1000 m short track

Arianna Fontana ha gareggiato nei quarti di finale dei 1000 metri femminili di short track, affiancata da Elisa Confortola e Chiara Betti. Fontana ha vinto la sua batteria, Confortola si è qualificata, mentre Betti è passata come migliore terza.

Nella semifinale, Fontana ha conquistato il secondo posto, accedendo alla finale A. Nella gara decisiva, ha concluso al quarto posto: era seconda fino a tre giri dalla fine, ma un contatto l'ha spinta verso l'esterno, precludendole il podio.

Altri azzurri in gara e programma della giornata

Nel frattempo, nello slalom speciale maschile, Alex Vinatzer è caduto nella prima manche, mentre Tommaso Sala è uscito; Tommaso Saccardi ha ottenuto un buon decimo posto. Nel bob a due maschile, Patrick Baumgartner e Robert Gino Mircea hanno chiuso la prima manche in sesta posizione, ma nella seconda sono scivolati al nono posto. In serata, l'Italia sarà protagonista anche nel curling (Italia‑Cina), nel monobob femminile, nel salto con gli sci a squadre, nel pattinaggio di figura a coppie e nel big air femminile con Flora Tabanelli.

Tabanelli e il contesto della giornata

Flora Tabanelli, classe 2007, è attesa nella finale del big air femminile in programma in serata. La giovane promessa del freestyle, oro mondiale nella specialità, è reduce da un infortunio al crociato anteriore del ginocchio destro e rappresenta una delle speranze azzurre nel freestyle.

Il programma odierno è particolarmente intenso per l'Italia, che cerca di proseguire la striscia positiva dopo aver già stabilito un record di medaglie in questa edizione dei Giochi.