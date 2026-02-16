La staffetta italiana maschile di short track ha conquistato con fatica l’accesso alla Finale A delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 febbraio, quando il quartetto azzurro cercherà di centrare il miglior risultato possibile davanti al pubblico di casa.

La qualificazione non è stata semplice: in semifinale gli azzurri hanno rischiato l’eliminazione, ma grazie all’accoppiata Thomas Nadalini–Pietro Sighel la situazione si è sbloccata. È emersa la necessità di evitare errori già commessi, come lo sfalsamento nel cambio tra Andrea Cassinelli e Luca Spechenhauser.

Orario della finale

La Finale A della staffetta maschile è in programma venerdì 20 febbraio alle ore 21:29, preceduta dalla Finale B alle ore 21:17.

Avversarie e contesto

In finale l’Italia dovrà vedersela con Canada, Paesi Bassi e Corea del Sud, formazioni di altissimo livello con individualità di grande spessore. Gli azzurri, reduci da una serie di podi nel massimo circuito internazionale, puntano all’Olimpo e dovranno esprimere la perfezione per ambire al metallo più prezioso.

Dove seguire la gara

La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai2, in alternanza con altri sport. La gara sarà disponibile in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport1 HD, DAZN e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale.

Conferma orario e semifinale

