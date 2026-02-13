Sabato 14 febbraio segna l'esordio di Flora Tabanelli, Campionessa del Mondo di Big Air, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione si svolgerà a Livigno, con le qualificazioni della sua specialità in programma. Dopo un infortunio subito a novembre, la giovane atleta emiliana ha scelto di concentrarsi unicamente sul Big Air, rinunciando alla disciplina dello slopestyle. Questa decisione mira a massimizzare le possibilità di raggiungere la finale e ottenere un risultato di prestigio davanti al pubblico di casa.

Programma delle qualificazioni di Big Air

Le qualificazioni del Big Air femminile si terranno sabato 14 febbraio. Il programma prevede tre run consecutive: la prima alle ore 19:30, seguita dalla seconda alle 20:15 e dalla terza alle 21:00. L'obiettivo primario di Tabanelli è assicurarsi un posto tra le prime dodici atlete, condizione necessaria per accedere alla finale, fissata per lunedì 16 febbraio alle ore 19:30.

Dove seguire la competizione

Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta televisiva su Rai 2 o Rai Sport HD, con una trasmissione che potrebbe alternarsi ad altri eventi olimpici. Per quanto riguarda lo streaming, la competizione sarà disponibile per gli abbonati su Discovery Plus e HBO Max.

Inoltre, OA Sport offrirà una diretta testuale per garantire aggiornamenti in tempo reale sull'andamento della gara.

Contesto e aspettative per Flora Tabanelli

Il ritorno in gara di Flora Tabanelli avviene dopo un periodo di recupero da un infortunio. Nonostante ciò, l'atleta dimostra una forte determinazione, forte del titolo iridato già conquistato nella sua specialità. La scelta strategica di focalizzarsi esclusivamente sul Big Air, escludendo lo slopestyle, sottolinea la sua ambizione di competere per un risultato di primo piano in questa disciplina.

Calendario completo del Big Air a Milano Cortina 2026

Il calendario generale delle gare di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prevede le qualificazioni del Big Air maschile per giovedì 5 febbraio, con la finale in programma sabato 7 febbraio.

Le qualificazioni del Big Air femminile sono inizialmente fissate per domenica 8 febbraio, e la relativa finale per lunedì 9 febbraio. Tuttavia, per Flora Tabanelli, il programma specifico la vede impegnata nelle qualificazioni sabato 14 febbraio e nella finale lunedì 16 febbraio, in un calendario dedicato alla sua partecipazione.