Sabato 14 febbraio, Milano‑Cortina 2026 entra nel vivo con una giornata ricca di appuntamenti sportivi. La competizione si apre alle 9.05 con il match di curling femminile tra Italia e Cina. Successivamente, l'attenzione si sposta sullo sci alpino con la gara del gigante maschile. In serata, il programma prevede il ritorno in pista di Arianna Fontana nello short track e la partecipazione di Flora Tabanelli nel freestyle big air.

Curling e sci alpino in mattinata

La giornata olimpica prende il via con la diretta testuale di OA Sport, che segue l'incontro di curling femminile tra Italia e Cina, in programma alle 9.05.

Subito dopo, gli appassionati potranno seguire il gigante maschile di sci alpino, con la partecipazione degli atleti azzurri, che promette grande spettacolo e competizione.

Protagoniste in serata: short track e freestyle

La serata olimpica si preannuncia intensa con le gare di short track e freestyle. Arianna Fontana, figura di spicco dello short track italiano, gareggerà nelle qualificazioni dei 1.000 m femminili, accompagnata dalle compagne di squadra Chiara Betti ed Elisa Confortola. Parallelamente, nel freestyle big air femminile, scenderanno in pista Flora Tabanelli e Maria Gasslitter per le tre run decisive che decreteranno le vincitrici.

Focus sulle atlete azzurre

Arianna Fontana, già vincitrice di medaglie in questa edizione dei Giochi, mira ad ampliare il proprio palmarès.

La sua partecipazione ai 1.000 m femminili è prevista per le ore 20.59, seguita dalla staffetta femminile 3.000 m alle 22.00. La sua presenza in gara è un momento atteso e di grande importanza per la spedizione italiana.

Flora Tabanelli, considerata una giovane promessa del freestyle, affronta la competizione di big air dopo un percorso di preparazione mirato e nonostante un recente infortunio al ginocchio che aveva inizialmente destato preoccupazione sulla sua partecipazione. Il suo ritorno in gara segna un momento significativo per lo sport italiano, testimoniando la sua determinazione e il suo talento.