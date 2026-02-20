Si chiude la regular season della Serie A1 di pallavolo femminile con una sfida di alta classifica. All’Allianz Cloud, sabato 21 febbraio alle ore 20.30, la Numia Vero Volley Milano ospita la Savino Del Bene Scandicci in un confronto tra la seconda e la terza forza del campionato. Una partita che non avrà riflessi sulla graduatoria finale – con Scandicci già certa del secondo posto e Milano matematicamente terza – ma che rappresenta un banco di prova significativo in vista dei playoff, in cui si presenterà come testa di serie nuovamente la Prosecco Doc A.

Carraro Imoco Conegliano. Il match tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Lo stato di forma di Milano e Scandicci

La Numia Vero Volley Milano si presenta all’ultimo turno di campionato con il morale alto dopo il successo ottenuto nell’andata dei Playoff di CEV Champions League: un 3-0 netto sul campo dell’Olympiakos che ha messo una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale. Situazione opposta invece per la Savino Del Bene Scandicci, reduce dalla sconfitta per 3-1 contro l’Igor Gorgonzola Novara nell’andata dei playoff. Rifarsi nel campionato, pur senza pressioni di classifica, può rappresentare per la formazione toscana l’occasione ideale per ritrovare ritmo e fiducia nei propri mezzi.

Precedenti ed ex della partita

Quello di sabato sarà il trentaseiesimo confronto assoluto tra le due squadre, un incrocio ormai diventato un classico della pallavolo italiana. Il bilancio complessivo è favorevole a Milano, che ha conquistato diciannove vittorie su trentacinque precedenti, distribuiti tra Serie A2, Coppa Italia, Supercoppa e campionato, con otto sfide disputate nei playoff. L’ultimo successo di Scandicci risale al 22 ottobre 2025, quando la squadra allora guidata da Gaspari si impose 3-0 grazie a una prestazione di altissimo livello orchestrata da Maja Ognjenovic, premiata MVP. Sul fronte ex, una sola giocatrice di Milano vanta trascorsi a Scandicci: Elena Pietrini, schiacciatrice classe 2000, ha vestito la maglia toscana per quattro stagioni dal 2019 al 2023. Percorso inverso per Brenda Castillo, libero dominicano classe ’92, che ha difeso i colori di Milano nella stagione 2023-2024.