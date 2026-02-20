Charles Leclerc si conferma protagonista nell’ultima giornata di test a Sakhir, ottenendo il miglior tempo con la Ferrari. Dietro di lui, Andrea Kimi Antonelli e George Russell su Mercedes, in quello che è l’ultimo banco di prova prima dell’avvio del Mondiale di Formula 1.

Mattinata di conferme e ritmi elevati

Leclerc ha stabilito il miglior crono della sessione mattutina con 1’33”689, precedendo Antonelli di 227 millesimi e Oscar Piastri (McLaren) di 663 millesimi. Seguono Esteban Ocon (Haas) e Isack Hadjar (Red Bull), mentre Sergio Perez (Cadillac) chiude con un ritardo superiore ai sette secondi.

La Ferrari ha dimostrato grande costanza, con Leclerc autore di una simulazione di gara solida e regolare.

Mercedes tra prestazioni e imprevisti tecnici

Antonelli ha confermato il buon passo della Mercedes, ma la scuderia ha dovuto affrontare un problema tecnico che ha limitato le sue uscite. Russell ha preso il volante nel pomeriggio, proseguendo il lavoro sul long-run e accumulando dati utili per il team.

Contesto e programma dei test

Questa sessione rappresenta l’ultima opportunità per i team di affinare le monoposto prima del via del Mondiale, previsto in Australia. I test si svolgono dal 18 al 20 febbraio, con orari dalle 8:00 alle 17:00 (ora italiana), e sono trasmessi integralmente su Sky Sport F1 e Now. La Mercedes ha mostrato segnali di forza, la Ferrari ha confermato affidabilità e velocità, mentre Red Bull, McLaren e altri team si sono posizionati nella zona centrale della classifica.