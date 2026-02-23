Lo short track italiano ha vissuto una giornata storica. Arianna Fontana ha superato il record di medaglie olimpiche detenuto da Edoardo Mangiarotti, portandosi a quattordici podi. La squadra azzurra, un mix di esperienza e giovani promesse, ha confermato la propria forza, gettando solide basi per il quadriennio verso il 2030.

Fontana nella leggenda dello short track

Arianna Fontana ha raggiunto quota quattordici medaglie olimpiche grazie a due podi in staffetta (oro nella mista e argento nella femminile) e all’argento individuale nei 500 metri.

Con questo risultato ha superato Edoardo Mangiarotti, diventando l’azzurra più medagliata di sempre. Nei 1000 metri non è riuscita a salire sul podio a causa di un contatto, mentre nei 1500 metri ha pagato le fatiche e una caduta nei quarti. Rimangono comunque tre finali A in tutte le distanze, e il futuro resta aperto: “resta il dubbio se Arianna deciderà di continuare ancora oppure di chiudere davvero il cerchio a Milano vent’anni dopo Torino”.

Una squadra giovane e ambiziosa

Lo short track italiano non è solo Fontana. La squadra, composta anche da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola e altri giovani, ha dimostrato grande solidità. Sighel ha conquistato un oro nella staffetta mista e un bronzo in un’altra staffetta, nonostante giornate difficili tra decisioni arbitrali controverse e cadute.

Nadalini è esploso in questa stagione e, insieme a Sighel, rappresenta una punta per il futuro. Confortola, talento cristallino, è pronta a fare il salto di qualità soprattutto nelle distanze dei 1000 e 1500 metri.

Il futuro è già scritto per il movimento azzurro

Il movimento azzurro dello short track ha mostrato una crescita costante e concreta. Lo staff tecnico ha saputo valorizzare i giovani, dando loro spazio e fiducia. I risultati ottenuti sono la conferma di un progetto vincente, e il percorso verso il 2030 è già avviato: l’Italia punta a essere protagonista anche in Francia, forte di un gruppo che unisce esperienza e freschezza.

Il record di Fontana e il commento della figlia di Mangiarotti

L’argento nei 500 metri ha permesso a Fontana di eguagliare il record di tredici medaglie detenuto da Mangiarotti, diventando a pari merito l’atleta italiana più premiata di sempre alle Olimpiadi. La figlia di Mangiarotti ha commentato: “Papà resta un monumento dello sport, ma dopo 66 anni è normale e giusto che il suo record crolli. E ben venga se a batterlo è una donna”.