La nazionale italiana di sci alpino ha ufficializzato le convocate per la tappa di Coppa del Mondo in programma a Soldeu, in Andorra. Tra le atlete chiamate spicca Federica Brignone, reduce dai successi nelle discipline del superG e gigante alle recenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

Il contesto della competizione

La tappa andorrana prevede una discesa libera fissata per venerdì 27 febbraio, seguita da due competizioni di superG nei giorni di sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo. Una di queste gare di superG servirà a recuperare la competizione precedentemente cancellata a Zauchensee.

Brignone, dopo aver completato i controlli medici presso il J|Medical di Torino, ha ricevuto esiti positivi e punta a un weekend di gare solido per accumulare punti preziosi in vista della qualificazione alle finali di Coppa del Mondo che si terranno a Lillehammer.

Le atlete convocate e le prospettive

Oltre a Federica Brignone, la squadra azzurra schiererà atlete di rilievo come Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Sara Allemand, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. L'infortunio occorso a Lindsey Vonn ha di fatto riaperto la competizione nelle classifiche di specialità. In discesa libera, Vonn guida la classifica con 400 punti, seguita da Emma Aicher (256) e Kira Weidel‑Winkelmann (232).

Laura Pirovano si posiziona al quarto posto con 207 punti, mentre Nicol Delago e Sofia Goggia condividono la quinta posizione a quota 180 punti. Nel superG, Sofia Goggia indossa il pettorale di leader con 280 punti, precedendo Alice Robinson (220) e Vonn (190). L'unica vittoria italiana a Soldeu risale al superG della stagione 2015/16, conquistata proprio da Federica Brignone.

La determinazione di Brignone

La partecipazione di Federica Brignone a Soldeu rappresenta un segnale di grande importanza. La campionessa valdostana, reduce dalle medaglie olimpiche, dimostra la sua intenzione di proseguire la stagione con rinnovata determinazione, puntando a consolidare la sua posizione in classifica in vista delle finali di Lillehammer.

Il gruppo azzurro, composto da atlete esperte e giovani di talento, si presenta con ambizioni concrete in entrambe le discipline veloci.

Contesto internazionale e obiettivi

La convocazione di Brignone e delle altre azzurre avviene in un momento cruciale della stagione agonistica. Le classifiche di discesa e superG sono ancora aperte, offrendo all'Italia la possibilità di inserirsi nella lotta per le coppe di specialità. La squadra italiana si presenta a Soldeu con un mix di esperienza e freschezza, pronta a cogliere ogni opportunità per guadagnare punti preziosi e migliorare il proprio posizionamento nelle graduatorie mondiali.