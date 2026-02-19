Jannik Sinner e Jakub Mensik si sfidano per la prima volta nel quarto di finale dell’ATP 500 di Doha. L'incontro mette a confronto due generazioni del tennis: da una parte il numero due del mondo, dall’altra il ventenne ceco reduce da un 2025 di grande impatto.

Il confronto arriva dopo che Mensik ha superato al primo turno Jan Choinski, rimontando un set di svantaggio, e ha poi battuto con facilità Zhizhen Zhang. Sinner, invece, ha vinto con chiarezza contro Tomas Machac e, nel turno precedente, ha mostrato solidità contro Alexei Popyrin, concedendo solo quindici errori non forzati in ottantaquattro minuti di gioco.

I protagonisti del match

Jakub Mensik, ventenne di Prostejov, ha raggiunto la sedicesima posizione del ranking ATP nel febbraio 2026, grazie soprattutto al successo nel Masters 1000 di Miami 2025. È la prima volta che Mensik affronta Sinner, un confronto naturale considerando che il giovane ceco è da poco tempo stabilmente nel circuito maggiore.

Jannik Sinner, numero due del mondo, continua a confermarsi uno dei dominatori sulle superfici rapide. A Doha ha già raggiunto i quarti con una prova di grande solidità, confermando la sua forma e il suo status di favorito netto nel match odierno.

Un confronto dal fascino generazionale

Il match tra Sinner e Mensik possiede un certo fascino: è uno dei primi scontri tra il campione affermato e il giovane che rappresenta il futuro del tennis.

Sinner appare nettamente favorito, ma Mensik incarna la nuova generazione pronta a farsi spazio.

Il ceco, pur ancora in cerca di continuità, è considerato erede di una scuola tennistica che ha sempre mantenuto alte aspettative fin dai tempi di Lendl. Il match di oggi chiude una giornata interessante a Doha e potrebbe essere l’anticipo di una rivalità da seguire nei prossimi anni.

Il percorso di Mensik nel 2025

Nel 2025, Jakub Mensik ha conquistato il suo primo titolo Masters 1000 a Miami, battendo in finale Novak Djokovic. Grazie a questo risultato, ha compiuto un importante balzo in classifica. Il suo secondo titolo ATP è arrivato successivamente, ad Auckland nel 2026.

Il successo a Miami è stato particolarmente significativo: Mensik è diventato il campione meno quotato nella storia del torneo, essendo numero 54 al momento della vittoria, e uno dei pochi a vincere un Masters 1000 come primo titolo in carriera.