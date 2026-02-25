Flavio Cobolli e Mattia Bellucci hanno centrato l’accesso agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Acapulco, in Messico. I due azzurri hanno ottenuto due vittorie in due set nella notte italiana, confermando il loro stato di forma.

Le vittorie degli azzurri

Flavio Cobolli, numero venti del mondo, ha superato il ventenne messicano Rodrigo Pacheco Méndez, wild card del torneo, con il punteggio di 7‑6, 7‑6. Al prossimo turno affronterà il ceco Dalibor Svrcina, numero centoventitré del ranking.

Mattia Bellucci, numero centodieci, ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito maggiore nel 2026, battendo l’australiano Rinky Hijikata, numero centoquindici, con il punteggio di 7‑6, 6‑3.

Al prossimo turno se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero quattro del torneo.

Contesto e dettagli aggiuntivi

Il torneo si disputa ad Acapulco, in Messico, e fa parte della categoria ATP 500. Cobolli era la quinta testa di serie del tabellone, mentre Bellucci ha beneficiato del forfait di Sebastian Korda. Al suo posto è entrato un lucky loser, l’australiano Hijikata, che ha così affrontato l’azzurro.

Dettagli dei match

Cobolli ha vinto il suo match in due ore esatte, recuperando un break di svantaggio in entrambi i set e dominando i tie‑break. Bellucci ha impiegato due ore e cinque minuti per avere la meglio su Hijikata, sfruttando l’occasione concessagli dal ritiro di Korda. Con questa vittoria, Bellucci si avvicina sensibilmente alla top cento del ranking mondiale.