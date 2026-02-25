Il Real Madrid non potrà contare su Kylian Mbappé per la partita di ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica. La decisione è maturata a causa dei persistenti problemi al ginocchio sinistro del giocatore, che gli impediscono persino di sedersi in panchina. L'obiettivo è garantirne la completa guarigione in vista delle fasi cruciali della stagione e dei Mondiali.

Il forfait inatteso

Nonostante le rassicurazioni iniziali del tecnico delle merengue, Álvaro Arbeloa, che in conferenza stampa aveva dichiarato la disponibilità di Mbappé, la situazione è precipitata.

Il giocatore è stato costretto a rinunciare alla gara. In attacco, il riferimento offensivo sarà dunque Vinícius Jr, autore di un gol nella gara d'andata e protagonista di un episodio di presunti insulti razzisti da parte dell'argentino Gianluca Prestianni, evento che ha ulteriormente acceso l'atmosfera attorno all'incontro.

Contesto e conseguenze

L'assenza di Mbappé rappresenta un duro colpo per il Real Madrid, vittorioso per 1-0 nella partita d'andata giocata a Lisbona. Senza il suo attaccante principale, la squadra dovrà fare affidamento su Vinícius Jr per difendere il vantaggio e conquistare l'accesso agli ottavi di finale.

Recupero e precauzione

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il problema al ginocchio sinistro di Mbappé, che persiste da settimane, si è aggravato al punto da impedirgli di completare l'allenamento di martedì. Questo ha reso inevitabile il forfait. La scelta è stata presa in via precauzionale per scongiurare complicazioni e assicurare il pieno recupero del calciatore.