Dopo la netta sconfitta nei quarti del Masters 1000 di Miami, Frances Tiafoe ha espresso ammirazione per Jannik Sinner. Il tennista statunitense, dopo la partita all’Hard Rock Stadium, ha riconosciuto la superiorità dell’altoatesino, impostosi con un perentorio 6-2 6-2 in 72 minuti. In conferenza stampa, Tiafoe ha dichiarato: "Jannik Sinner è uno dei migliori colpitori della storia. È un giocatore straordinario", sottolineando la qualità e la costanza del numero due del mondo.

Nell’analisi post-partita, Tiafoe ha evidenziato come Sinner lo abbia messo in difficoltà: "Non ero al massimo delle mie condizioni, ma non ci sono scuse.

Mi ha messo sempre in situazioni difficili, non l’ho mai messo sotto pressione. Attacca alla grande e aver subìto un break all’inizio di ogni parziale mi ha stroncato". Ha poi aggiunto: "Ciò che mi colpisce di Jannik è la sua capacità di ripetere la stessa cosa più volte: colpisce la palla in maniera pulita e profonda, si muove benissimo, con costanza. Ha migliorato il servizio, battendo forte. La sua agilità ti fa sembrare il campo molto più piccolo. Ti senti sempre sotto pressione, mettendoti alla prova in ogni punto. Giocare contro Sinner è una vera sfida".

Il percorso stagionale di Frances Tiafoe

Sul proprio percorso stagionale, Tiafoe ha dichiarato: "Il mio inizio di stagione è partito comunque con il piede giusto.

Ciò che mi manca è migliorare in queste partite. Ho giocato contro avversari nella top5 o top10 e, nel complesso, non ho espresso il mio miglior tennis. Ad ogni modo, sono contento del mio percorso". Le sue parole confermano rispetto per Sinner e la determinazione a migliorarsi per competere ai massimi livelli.

La visione di Tiafoe sulla rivalità Sinner-Alcaraz

Analizzando, Tiafoe ha discusso la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, evidenziando la necessità di rispettarli senza considerarli imbattibili. "Se vuoi vincere un Grande Slam, devi affrontare Jannik e Carlos... però non puoi rendere loro omaggio: se vogliamo raggiungere cose speciali, dobbiamo batterli. Io credo di poterlo fare", ha affermato.

Tiafoe ha poi descritto le differenze stilistiche: "Jannik è l’uomo di ghiaccio, Carlos gioca per il pubblico e lo coinvolge. Uno colpisce la palla brutalmente, l’altro ha un gioco da fondo-campo completo. Si muovono alla perfezione, e ciò si traduce in partite impressionanti. È divertente da guardare, e so che saranno lì per molto tempo". Sul futuro della rivalità, ha espresso la sua opinione: "Onestamente, è veramente equilibrato, ma se dovessi scegliere, punterei su Carlos. Tuttavia, non credo che domineranno per sempre. A un certo punto, qualcuno li interromperà".