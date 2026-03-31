Il Sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo 2026 si terrà venerdì 3 aprile alle ore 17.00, segnando l'inizio della prestigiosa stagione sulla terra rossa. L'evento, che avrà luogo presso il Country Club del Principato, è atteso con grande curiosità, in particolare per la presenza del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, chiamato a difendere il titolo conquistato l'anno precedente e a consolidare il suo primato nel ranking mondiale. La sua posizione è fortemente insidiata da Jannik Sinner, protagonista di un avvio di stagione eccezionale.

Sinner, reduce dai trionfi nel Sunshine Double, ha infatti ridotto in modo significativo il distacco in classifica da Alcaraz. Il torneo monegasco si preannuncia quindi come un appuntamento cruciale, potenzialmente decisivo per un sorpasso storico dell'azzurro, qualora riuscisse a esprimere il suo miglior tennis e a completare il percorso nella maniera più efficace. Tuttavia, un'incognita importante riguarda il suo adattamento alla superficie in terra battuta, considerando il tempo limitato a disposizione per la preparazione dopo gli impegni americani.

Le stelle e la rappresentanza italiana

Oltre alla sfida al vertice tra Alcaraz e Sinner, il tabellone principale vedrà schierati numerosi talenti internazionali e una nutrita rappresentanza italiana.

Tra le teste di serie figurano infatti Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Musetti, che a Montecarlo nel 2025 ha raggiunto la finale, si presenta a questa edizione con alcune incognite legate a un problemino al braccio che lo ha costretto al ritiro a Miami. Il tennista toscano è determinato a ritrovare la sua migliore forma per dare continuità agli ottimi risultati della passata stagione e difendere punti importanti in classifica. La presenza di Cobolli e Darderi tra i favoriti sottolinea l'ottimo momento del tennis azzurro nel circuito ATP.

Il sorteggio, fissato per venerdì 3 aprile alle ore 17.00, non godrà di copertura televisiva in diretta. È comunque probabile che l'evento sia trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube ufficiale del torneo, sebbene le modalità precise di trasmissione siano ancora in fase di definizione.

Programma del Masters1000 e copertura mediatica

Il Masters1000 di Montecarlo 2026 si svolgerà dal 5 al 12 aprile, con le giornate di gara che prenderanno il via ogni giorno alle ore 11.00. La finale del torneo è in programma per domenica 12 aprile alle ore 15.00. Per quanto riguarda la visione del sorteggio, oltre al possibile streaming YouTube, sarà disponibile anche su Monaco Info e sulla pagina Facebook ufficiale dell'evento. La copertura televisiva completa del torneo sarà offerta da piattaforme come Movistar Plus+ e Tennis TV, mentre la stampa specializzata seguirà con grande attenzione le prestazioni di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e di tutti gli altri protagonisti.

Il prestigioso elenco delle teste di serie include, oltre ai già menzionati Alcaraz e Sinner, nomi di spicco del calibro di Alexander Zverev, Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Alexander Bublik, Casper Ruud, Jiri Lehecka, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Alejandro Davidovich Fokina, Frances Tiafoe e Luciano Darderi. Questo parterre di campioni assicura un torneo estremamente competitivo, con i migliori tennisti pronti a contendersi il titolo sulla celebre terra battuta del Principato.